Arrivé cet hiver, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé comme un joueur clé de l’effectif de Philippe Montanier. Le joueur formé à Troyes a été appelé pour la première fois avec les espoirs Ivoiriens. Lors de cette trêve, le milieu de l’ASSE était amené à disputer deux rencontres face au Maroc. Résumé de cette première opposition.

Durant le mercato hivernal, l’ASSE a obtenu le prêt d’Abdoulaye Kanté en provenance de Middlesbrough. Le meilleur récupérateur de Ligue 2 la saison dernière a fait son retour dans l’antichambre, six mois après l’avoir quittée.

Très vite, le joueur né en Côte d’Ivoire s’est montré indispensable dans l’effectif de Philippe Montanier. L’ancien joueur de l’ESTAC reste sur six titularisations consécutives avec le club ligérien et n’a d’ailleurs pas connu la défaite depuis ses premières minutes avec l’ASSE.

Abdoulaye Kanté récompensé

Son profil de récupérateur manquait aux Stéphanois. Jusqu’à l’arrivée du coach normand, les Verts avaient joué la quasi totalité de leurs matchs sans un milieu défensif de métier. Abdoulaye Kanté s’est donc naturellement imposé comme le numéro six titulaire de cette équipe de l’ASSE.

Ses performances depuis début février ont été récompensées avec une première convocation avec les jeunes Ivoiriens. Durant cette trêve les jeunes éléphants sont au Maroc pour y défier leurs homologues marocains à deux reprises. La première des deux oppositions se tenait se jeudi.

Résumé de Maroc Côte d’Ivoire U23

Abdoulaye Kante et son numéro 6 était titulaire pour ce match de prestige. Il honorait sa première selection avec les élephanteaux. Un match forcément d'une saveur particulière pour le stéphanois. Dans un match disputé, les deux équipes n'ont jamais réussi à se départager (0-0). Les marocains ont loupé un penalty mais les ivoiriens ont eu les meilleures opportunités. La seconde manche de cette confrontation se jouera lundi soir à Rabat à 20h avant le retour de Kante en terres stéphanoises.