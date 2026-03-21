L’ASSE a livré une prestation de très haut niveau face à Annecy (4-0). Grâce à un système en 3-4-3 parfaitement maîtrisé, les hommes de Philippe Montanier ont survolé la rencontre avec autorité.

Dès les premières minutes, les Verts imposent un rythme infernal. Le dispositif en 3-4-3, travaillé à l’entraînement, met immédiatement Annecy en difficulté. Les Stéphanois trouvent des espaces dans les couloirs et se projettent rapidement vers l’avant. Lucas Stassin donne le ton en trouvant la barre après un service précis de Dennis Appiah. Dans la foulée, ce même Appiah passe tout proche d’ouvrir le score. La pression est constante.

ASSE-Annecy : une première période à sens unique

Il faut attendre la 18e minute pour voir l’ASSE concrétiser. Sur un corner joué à deux, Zuriko Davitashvili dépose un centre parfait sur la tête de Kévin Pedro. Le défenseur ne tremble pas et ouvre le score. Geoffroy-Guichard explose.

Les Verts ne relâchent pas l’étreinte. Cinq minutes plus tard, Lucas Stassin se mue en passeur et offre un ballon idéal à Irvin Cardona. L’attaquant n’a plus qu’à conclure. 2-0, Annecy est déjà dépassé.

Le festival offensif continue. Trouvé dans la profondeur, Lucas Stassin s’offre un but plein de sang-froid en piquant son ballon devant Escales. 3-0. Une première période totalement maîtrisée. Annecy ne se montre jamais dangereux et subit sans réagir.

Davitashvili conclut le récital

Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement. Annecy tente de resserrer les lignes pour limiter la casse. Mais la maîtrise stéphanoise reste totale.

À la 62e minute, Zuriko Davitashvili vient récompenser son excellent match. Sur un ballon mal dégagé, le Géorgien enchaîne une reprise de volée du gauche. Un geste superbe pour porter le score à 4-0.

Philippe Montanier en profite alors pour faire tourner son effectif. Chico Lamba et Joshua Duffus entrent en jeu, suivis d’Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic. L’ASSE gère tranquillement la fin de match.

Montanier gère, les Verts impressionnent

La suite de la rencontre est plus calme. Les Verts conservent le ballon et contrôlent les débats. Annecy reste regroupé, sans parvenir à inquiéter la défense stéphanoise.

Joshua Duffus passe proche d’inscrire son premier but, mais Florian Escales réalise une belle parade. En fin de match, Ebenezer Annan fait également son entrée, permettant à l’ASSE de repasser en défense à quatre.

Sans forcer, Saint-Étienne s’impose largement 4-0. Une prestation aboutie, maîtrisée de bout en bout.