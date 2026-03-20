Zuriko Davitashvili poursuit sa belle saison avec l’ASSE en étant sélectionné avec la Géorgie pour la trêve internationale. L’ailier stéphanois tentera de surfer sur sa dynamique actuelle avant un sprint final décisif en Ligue 2.

Zuriko Davitashvili continue de s’imposer comme un élément clé de l’AS Saint-Étienne. Auteur d’une saison pleine, l’international géorgien a logiquement été convoqué avec sa sélection pour deux rencontres amicales. La Géorgie affrontera Israël le 26 mars, puis la Lituanie le 29 mars.

Une nouvelle reconnaissance pour le joueur offensif, déjà bien installé dans le groupe géorgien. À seulement 25 ans, Davitashvili affiche déjà une solide expérience internationale avec 52 sélections. Il y a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives, preuve de son importance dans le dispositif de sa sélection.

Davitashvili, homme fort de l’ASSE

Du côté de Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili réalise une saison aboutie. Avec 23 matchs disputés, il cumule déjà 11 buts et 3 passes décisives. Des statistiques solides qui font de lui l’un des grands artisans de la belle dynamique stéphanoise.

L’ailier apporte vitesse, percussion et efficacité dans les derniers mètres. Sa capacité à faire des différences individuelles est devenue un atout majeur pour l’équipe dirigée par Philippe Montanier. Dans une saison où chaque point compte, Davitashvili s’impose comme un joueur décisif.

Ces deux matchs amicaux représentent une opportunité importante pour Davitashvili. L’objectif est double : continuer à performer sous le maillot géorgien et revenir avec un maximum de confiance.

Un sprint final sous haute tension

Au retour de sélection, Zuriko Davitashvili retrouvera un calendrier brûlant. L’AS Saint-Étienne s’apprête à disputer ses six derniers matchs de la saison. Un sprint final qui s’annonce décisif dans la course à la montée en Ligue 1.

Dans cette dernière ligne droite, chaque détail comptera. Et Davitashvili pourrait bien être l’un des hommes clés de cette fin de saison. Sa forme actuelle et la confiance accumulée avec la Géorgie pourraient peser lourd.