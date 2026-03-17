Meilleur buteur de l’ASSE cette saison, Zuriko Davitashvili a retrouvé son efficacité durant le mois précédent. Auteur d’un bon mois de février, le joueur passé par les Girondins vient d’être élu joueur du mois en Ligue 2.

Muet depuis la fin de la phase aller, Zuriko Davitashvili a petit à petit retrouvé son efficacité avec l’ASSE en février. Depuis le retour de Philippe Montanier comme salarié du club stéphanois, le Géorgien a retrouvé le chemin des filets à plusieurs reprises.

Double buteur sur la pelouse de Guingamp, le soir de la Saint-Valentin, Zuriko Davitashvili avait permis à l’ASSE de s’imposer en Bretagne.

La semaine suivante face à Laval, l’ancien joueur bordelais s’est offert un nouveau but face à Laval sur pénalty. Muet à Pau, le géorgien a terminé le mois de février avec trois buts et été l’un des principaux artisans du retour de l’efficacité offensive des Verts.

Zuriko Davitashvili récompensé avec l’ASSE

Zuriko Davitashvili a marqué le mois de février de son empreinte. Auteur de 3 buts, l’ailier stéphanois a logiquement été récompensé par le trophée de joueur du mois, symbole de son impact croissant dans le jeu offensif de l’ASSE. Par sa vivacité, sa capacité à éliminer et son efficacité dans les derniers mètres, il s’est imposé comme l’un des hommes forts du collectif stéphanois.

Mais le Géorgien ne s’est pas arrêté là. Dès le début du mois de mars, il a confirmé sa montée en puissance en se montrant décisif face au Red Star. Lors de la victoire 2-0, Davitashvili a délivré deux passes décisives, démontrant une nouvelle fois toute sa justesse technique et sa vision du jeu.

En pleine confiance, il enchaîne les performances de haut niveau et s’affirme comme un élément clé dans la dynamique actuelle des Verts.

Avant le sprint final, l’ASSE espère compter sur un Davitashvili en pleine forme pour s’ouvrir les portes de la Ligue 1.