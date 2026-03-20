Une semaine après s’être rendue à Grenoble, l’ASSE va à nouveau défier une équipe située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Stéphanois reçoivent Annecy, ce samedi soir, lors de la 28ᵉ journée de championnat. Ce vendredi soir, Philippe Montanier a communiqué son groupe pour ce match. Voici les joueurs retenus pour cette partie.

La semaine dernière, Philippe Montanier a perdu ses premiers points en tant qu’entraîneur de l’ASSE. Tenus en échec sur la pelouse de Grenoble, les Verts ont signé un sixième match sans défaite. De retour un Chaudron amputé du Kop Sud, les stéphanois espèrent retrouver la victoire face à Annecy ce week-end.

Après la fin de sa série de victoires, le club stéphanois espère relancer la machine et bien finir le mois de mars avant la trêve internationale. Les joueurs ligériens ont l'occasion de signer un seizième succès en Ligue 2 cette saison

Une série du début de saison égalée ?

L’ASSE a l’occasion d’enchaîner un septième match de suite sans défaite. Les joueurs stéphanois l'ont déjà fait cette saison. Lors des sept premières journées de Ligue 2, le club ligérien n’avait pas perdu la moindre rencontre.

Ce week-end, les joueurs de Philippe Montanier ont donc l’opportunité de réitérer cette performance face à une équipe qui espère se relancer dans la course aux play-offs. Le FC Annecy reste sur deux défaites de suite et ne doit pas perdre davantage de terrain pour espérer rester bien placé au pied du top 5. Un troisième revers de suite pourrait potentiellement décrocher les Haut Savoyards de wagon de tête.

Lourdement battus à l'aller, les Verts auront également sans doute l'idée de prendre leur revanche face aux hommes de Laurent Guyot.

Le groupe de l’ASSE

Voici le groupe retenu par le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, pour la réception du FC Annecy au Stade Geoffroy-Guichard, lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi :