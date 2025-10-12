Titulaire indiscutable à l’ASSE, Zuriko Davitashvili affronte ce samedi l’Espagne avec sa sélection nationale. Il s'agit d'un match important des éliminatoires du Mondial 2026.

Très utilisé par Eirik Horneland sous les couleurs de l'ASSE, Zuriko Davitashvili poursuit sa montée en puissance sur la scène internationale. L’ailier géorgien a été convoqué par Willy Sagnol pour les deux matchs d’octobre. Ceux-ci comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Premier rendez-vous : l’Espagne, ce samedi 11 octobre.

Un défi de taille pour la Géorgie, en quête d’un exploit face à une Roja armée de ses cadres européens. Déjà buteur le mois dernier contre la Turquie, Davitashvili arrive en confiance. Lors de ses éliminatoires, la Géorgie a déjà disputé deux rencontres. Les Géorgiens comptent 3 points, soit la moitié de leur adversaire du jour.

Davitashvili en forme avec sa sélection

Performant à Saint-Étienne, où sa percussion et sa créativité ont fait la différence à plusieurs reprises, Davitashvili est devenu l’un des hommes forts du secteur offensif. Ce match à haute intensité face à l’Espagne lui offrira l’opportunité de se mesurer au très haut niveau. Il pourra ainsi poursuivre sa progression.

En attendant, les supporters des Verts suivront avec attention cette rencontre, espérant voir leur joueur briller face à un géant du football européen.

Résumé du match Espagne – Géorgie

L’Espagne poursuit son parcours parfait dans le groupe E et consolide sa première place avec trois victoires en autant de rencontres, sans encaisser le moindre but. Face à la Géorgie, impuissante à Elche, seuls les arrêts du gardien Mamardashvili — notamment sur un penalty de Ferran Torres — ont retardé l’échéance. La Géorgie cède ainsi la deuxième place à la Turquie.

24e minute — But de Pino !

Quelques minutes plus tôt, à la suite d’un corner mal dégagé par la défense géorgienne, Pedri récupère le ballon dans l’axe et adresse un lob millimétré vers Le Normand, lancé à la limite du hors-jeu. Le défenseur remet en retrait pour Yeremy Pino, qui conclut du droit à bout portant.

64e minute — But d’Oyarzabal !

Sur un deuxième coup franc consécutif, positionné à l’entrée de la surface géorgienne, Pedro Porro s’efface et laisse Mikel Oyarzabal frapper du gauche. Sa tentative puissante et précise se loge sous la barre, ne laissant aucune chance à Mamardashvili. L’Espagne fait le break.

À noter l’entrée en jeu du Stéphanois Davitashvili à la 69e minute de jeu.