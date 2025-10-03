Habitué des rendez-vous internationaux, l’attaquant de l’ASSE, Zuriko Davitashvili, a de nouveau été convoqué par Willy Sagnol avec la sélection de Géorgie pour disputer deux rencontres cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Arrivé l'été dernier dans le Forez, Zuriko Davitashvili s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif stéphanois. Sa vivacité et sa capacité à éliminer font de lui un atout offensif précieux pour Eirik Horneland. Déjà décisif à plusieurs reprises sous le maillot vert, l’international géorgien confirme sa montée en puissance et attire logiquement l’attention de sa sélection nationale.

Le mois dernier, le joueur de 24 ans s’était distingué en marquant face à la Turquie lors d’un match intense. Une performance qui a renforcé sa crédibilité auprès de son sélectionneur Willy Sagnol.

Davitashvili face au défi de l’Espagne

Pour cette trêve internationale d’octobre, la Géorgie affrontera un adversaire de prestige : l’Espagne. Le match aura lieu le samedi 11 octobre et comptera pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un défi de taille pour Davitashvili et ses coéquipiers, qui tenteront de bousculer une Roja toujours redoutable sur la scène internationale.

Pour le Stéphanois, c’est l’opportunité de se mesurer à certains des meilleurs défenseurs européens et de confirmer qu’il peut être performant au plus haut niveau. Une belle vitrine également pour l’ASSE, qui espère voir son attaquant engranger de la confiance.

Retour face à la Turquie, son dernier but en sélection

Trois jours plus tard, le mardi 14 octobre, la Géorgie retrouvera la Turquie pour un match à enjeu. Un adversaire que connaît bien Davitashvili puisqu’il avait marqué contre cette même équipe le mois dernier. Les supporters géorgiens espèrent le voir rééditer son exploit et permettre à leur sélection de rester dans la course à la qualification.

Pour l’ASSE, cette convocation internationale est un signe positif : le joueur gagne en expérience, s’aguerrit face à des adversaires de haut niveau, et pourrait revenir avec une motivation décuplée. Une excellente nouvelle pour les Verts, qui comptent sur lui pour continuer à dynamiter les défenses de Ligue 2.