Prêté cette saison par l’ASSE au Grazer AK, Beres Owusu enchaîne les titularisations. Le défenseur central prend de l’expérience mais ne sait pas encore si son option d’achat sera levée ou non à l’issue du prêt.

Arrivé en provenance de Sarcelles, Beres Owusu a connu une belle ascension au sein de la formation stéphanoise. Il y a un an, Kilmer Sports avait validé un prêt à Quevilly-Rouen en National 1. Cette saison pleine en troisième division française a fait passer un cap au défenseur central. À son retour dans le Forez, Owusu était d’ailleurs parmi les rares jeunes joueurs convoqués à l’entraînement des professionnels.

Beres Owusu indiscutable en Autriche

Malgré cela, son temps de jeu a progressivement diminué au cours de la préparation estivale. À tel point qu'il a fini par demander un départ afin d'être assuré de bénéficier d'un temps de jeu conséquent. Une solution avait rapidement été trouvée avec l'ASSE, via un prêt incluant une option d'achat, en faveur du Grazer AK.

Environ deux mois plus tard, on peut dire que le pari est plutôt réussi pour Beres Owusu. Le défenseur central a en effet pris part à l'ensemble des rencontres de championnat en tant que titulaire depuis son arrivée. Mieux encore, il a à chaque fois disputé 90 minutes. Le natif de Paris est donc devenu un indiscutable en Autriche sous les ordres de Ferdinand Feldhofer et dispose d'un temps de jeu conséquent. Le bilan est en revanche alarmant collectivement. Avec certes 5 matchs nuls mais aucune victoire en 9 journées, le Grazer AK est bon dernier du championnat. L'écurie autrichienne a d'ailleurs déjà encaissé 19 buts, alternant matchs solides et déroutes défensives, comme lors du 5-0 face au RB Salzburg.

Le Grazer AK court donc toujours après son premier succès et devra faire un coup face à Hartberg ou LASK, deux équipes abordables sur le papier. En attendant, l'avenir d'Owusu reste en suspens. Le club autrichien décidera ou non de lever son option d'achat d'ici la fin de saison.