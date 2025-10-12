Deux jeunes talents de l’ASSE, Nadir El Jamali et Axel Dodote, ont été convoqués avec l’équipe de France U19 pour un stage en Andalousie. Les Bleuets disputeront deux matches amicaux face à la Suisse et aux Pays-Bas, dans le cadre de leur préparation pour les qualifications à l’Euro 2026.

Deuxième rassemblement de la saison pour la sélection U19 française, et deux Stéphanois seront du voyage ! Les jeunes Nadir El Jamali et Axel Dodote ont été retenus pour participer au stage organisé à Marbella (Espagne) du 10 au 15 octobre. Les Bleuets affronteront la Suisse, le samedi 11 octobre (15h00, Banus Football Center), avant de défier les Pays-Bas, le mardi 14 octobre.

Ce stage s’inscrit dans la préparation du tour 1 de qualification à l’Euro 2026, prévu le mois prochain en Hongrie. Une étape importante pour cette génération prometteuse, qui poursuit sa montée en puissance vers les grandes échéances continentales.

El Jamali et Dodote, symboles de la jeunesse de l'ASSE

Pour Axel Dodote, défenseur solide et intelligent dans l’anticipation, cette convocation confirme la confiance placée en lui par le staff tricolore. À seulement 18 ans, il continue de franchir les étapes avec régularité, dans la lignée de ses prestations convaincantes sous le maillot vert.

Nadir EL Jamali (portrait ici), lui, symbolise la fougue offensive stéphanoise. Buteur efficace avec les équipes de jeunes de l’ASSE, il aura à cœur de montrer son sens du but face à deux nations réputées pour leur rigueur tactique. Ces deux convocations viennent récompenser le travail de formation du club ligérien, toujours reconnu pour sa capacité à révéler de jeunes talents.

Malheureusement, le rassemblement se fera sans Luan Gadegbeku. L’habitué des sélections U19, formé lui aussi à l’Étrat, est forfait en raison d’une blessure. Une déception pour le jeune milieu de terrain, qui devra patienter avant de retrouver le maillot bleu.

Résumé de la rencontre France-Suisse

Après un stage de septembre concluant, ponctué par deux victoires contre la République d’Irlande (4-1, 1-0), l’Équipe de France U19 a confirmé sa bonne dynamique en octobre. Ce samedi, en Andalousie, les Tricolores se sont imposés face à la Suisse (5-3). Les deux Verts étaient remplaçants au coup d'envoi !

Privés de Bernard Diomède — retenu avec les U20 engagés en Coupe du monde au Chili — et dirigés pour l’occasion par Johan Radet, les Bleuets ont d’abord été menés de deux buts avant de revenir à hauteur avant la mi-temps (2-2). Ils ont ensuite pris le large après la pause (5-2), avant que la Suisse ne réduise l’écart en fin de rencontre. Les réalisations françaises ont été signées, dans l’ordre, par Enzo Kana-Biyik, Ibrahim Mbaye, Mathys Detourbet, Nadir El Jamali et Enzo Molebe.

« Nous avons bien su inverser la tendance après une entame de match compliquée. Les garçons ont su réagir et produire du jeu. Il reste toutefois des progrès à faire dans l’intensité défensive », a analysé Johan Radet.

Les Bleuets retrouveront les Pays-Bas ce mardi 14 octobre à 11h00, au Marbella Football Center, pour leur dernier match avant le premier tour des qualifications à l’Euro 2026, prévu le mois prochain en Hongrie.