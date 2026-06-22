Une vidéo publiée sur Instagram par l'ostéopathe portugais Rafael Carneiro suscite de nombreuses interrogations autour de João Ferreira. Le latéral droit de l'ASSE y évoque lui-même une blessure contractée au cours de la saison passée et les conséquences physiques qui l'ont accompagné durant de longs mois. De quoi éclairer sous un nouveau jour certaines de ses performances sous le maillot stéphanois.

Critiqué à plusieurs reprises pour son rendement irrégulier, João Ferreira pourrait avoir disputé une grande partie de la saison diminué physiquement. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le défenseur portugais explique à un spécialiste médical.

« Je vais peut-être te faire un petit résumé de l'année. J'ai eu une déchirure postérieure. Ensuite, j'ai recommencé à jouer et j'ai commencé à ressentir quelques douleurs, encore une fois à l'arrière. Après, j'ai essayé de gérer un peu l'effort physique tout au long de l'année », explique le joueur.

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Des propos qui confirment qu'un problème musculaire a accompagné le numéro 13 stéphanois pendant plusieurs mois. Une situation difficile à gérer pour un joueur dont le poste exige de répéter les efforts à haute intensité.

João Ferreira (ASSE) victime d'un effet domino physique ?

L'analyse de Rafael Carneiro apporte un éclairage particulièrement intéressant. Selon l'ostéopathe portugais, le problème principal ne se situait pas là où la douleur était ressentie.

« Le problème, ce ne sont pas les jambes. Ce n'est pas l'articulation. Ton articulation est un peu bloquée d'un côté, mais quand on travaille dessus, tout va bien », explique-t-il.

Le spécialiste poursuit en détaillant l'origine probable du problème :

« Tu as plutôt une différence de longueur musculaire liée probablement à une déchirure. Tu n'utilises pas bien ce côté-là et l'autre commence à être surchargé, plus tendu. »

Autrement dit, la blessure initiale aurait entraîné des compensations mécaniques. Un phénomène fréquent chez les sportifs de haut niveau. En cherchant inconsciemment à protéger une zone fragilisée, le corps reporte les contraintes sur d'autres groupes musculaires.

Pour Rafael Carneiro, cette chaîne de compensations allait même au-delà de la zone initialement touchée.

« Tu peux compenser au point de ne plus rien sentir, mais en réalité, tu commences déjà à ressentir une douleur au genou », précise-t-il dans la vidéo.

Une explication aux difficultés du Stéphanois ?

Cette révélation pourrait permettre de mieux comprendre certaines prestations du Portugais sous les couleurs de l'ASSE. Si João Ferreira a effectivement évolué avec des douleurs persistantes et des déséquilibres musculaires durant plusieurs mois, son rendement a forcément pu être impacté.

Le message publié par Rafael Carneiro laisse toutefois entrevoir une issue positive. Après une évaluation complète de ses schémas de mouvement, de sa force musculaire et de ses asymétries, un programme de travail individualisé a été mis en place.

L'objectif est clair : permettre au joueur de retrouver une condition physique optimale et reprendre l'entraînement sans douleur.

À l'heure où l'ASSE prépare sa nouvelle saison, cette information pourrait constituer une excellente nouvelle. Car si João Ferreira est enfin débarrassé d'un problème qui le handicapait depuis de longs mois, les supporters stéphanois pourraient bien découvrir un tout autre joueur lors du prochain exercice.