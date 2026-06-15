La Coupe du monde est lancée pour Ben Old. Sélectionné avec les kiwis, le Stéphanois s'apprête à affronter l'Iran dans la nuit de lundi à mardi (3h00). L'attaquant, repositionné au poste de latéral, a évoqué ses ambitions pour le tournoi au micro de New Zealand Radio. D'après des propos rapportés par Poteaux Carrés.

Appelé avec la sélection néo-zélandaise pour disputer la Coupe du monde, Ben Old retrouve les terrains après une fin de saison freinée par une blessure musculaire.

Resté sur le banc lors des défaites en préparation face à Haïti (4-0) puis contre l'Angleterre (1-0), le Stéphanois s'apprête à aborder le grand rendez-vous international. Les Kiwis feront leur entrée dans la compétition contre l'Iran.

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Ben Old (ASSE) espère une victoire avec les All Blacks

Conscient de la marche à franchir face à l'Iran, Ben Old insiste sur l'importance de garder la tête froide. "Bien sûr, tout le monde aimerait commencer par une victoire. Nous savons que c'est un match très important pour nous. Mais nous savons aussi que tout ce que nous pouvons faire, c'est donner le meilleur de nous-mêmes." Le joueur de l'ASSE croit en ses chances d'obtenir un bon résultat. Je pense que si nous continuons à nous préparer comme nous le faisons et que nous mettons bien notre plan en œuvre, nous avons de très bonnes chances de gagner ce match."

Passé du statut de spectateur passionné à celui d'acteur sur la pelouse, le Stéphanois mesure l'ampleur du défi. "Je regarde les Coupes du Monde depuis toujours et c'est encore plus fou maintenant que je vais y participer. Je crois que nous avons regardé tous les matchs de la Coupe du monde jusqu'à présent et nous comptons bien en regarder encore beaucoup. C’est difficile de se préparer car ce seront parmi les matchs les plus stressants auxquels nous ayons tous participé."

"Ce niveau sera tout simplement incomparable"

Après avoir dû faire une croix sur Tokyo et Paris, le joueur savoure sa chance. "J'ai manqué les Jeux olympiques de Paris de 2024 en raison d'une blessure à la cheville et j'étais réserviste pour les Jeux olympiques de Tokyo. J'avais manqué la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2021, annulée en raison de la Covid-19. Il y a pas mal de joueurs parmi nous qui n'ont pas participé à une Coupe du monde dans leur catégorie d'âge depuis longtemps. Nous n'en avons que de vagues souvenirs, mais je pense que ce niveau sera tout simplement incomparable."

Depuis sa reconversion réussie au poste de latéral gauche avec l'ASSE, son positionnement sur le terrain en sélection aurait pu être une source d'inquiétude pour Ben Old. "J'ai l'impression d'avoir toujours été un attaquant pour les All Whites. Mais, bien sûr, récemment, en club, j'ai beaucoup performé au poste d'arrière gauche.

J'ai donc eu ces discussions avec le sélectionneur Darren Bazey très tôt, car j'étais inquiet de l'impact que cela aurait sur ma sélection pour la Coupe du monde. Mais il m'a donné de très bons conseils à ce sujet et il pense que cela ne fera qu'aider l'équipe. Que je sois titulaire ou que je sorte du banc, j'apporte simplement un rôle supplémentaire à l'équipe.

Je pense que dans des moments comme celui-ci, les joueurs polyvalents, capables d'évoluer à différents postes et qui savent les maîtriser, peuvent avoir un réel avantage. Alors, qui sait où je vais finir par jouer dans ces matchs, mais je suis prêt à jouer à plusieurs postes et j'espère pouvoir aider l'équipe où que je sois sur le terrain."