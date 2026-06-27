Avec un point pris en deux journées, la Nouvelle-Zélande était au pied du mur avant d’affronter la Belgique, ce vendredi soir à Vancouver (samedi 5h heure française). Résumé de la rencontre entre deux sélections qui devaient absolument gagner pour poursuivre l’aventure dans cette Coupe du Monde 2026.

Favoris de ce groupe G, les Diables Rouges n’ont pas réussi à venir à bout de l’Égypte puis de l’Iran lors de leurs deux premiers matchs de poule. Avec deux points au compteur, la première place était cependant encore jouable pour les hommes de Rudi Garcia.

Gagner pouvait permettre à la Belgique de terminer en tête. Ce qui leur permettrait d’éviter d’affronter un vainqueur de groupe en cas de troisième place. Si dans le même temps, l’Égypte s’imposait ou si l’Iran s’imposait avec un plus gros écart de buts que les Belges face aux Kiwis, les Diables affronteraient le second de la poule D au prochain tour.

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Après deux matchs nuls poussifs, les supporters du troisième du Mondial 2018 attendaient une réaction après une édition 2022 manquée.

La Nouvelle-Zélande prête à marquer l’histoire en Coupe du Monde ?

Face aux joueurs de Rudi Garcia, les All Whites disputaient leur dernière chance de réaliser la meilleure performance de leur histoire à la Coupe du Monde.

La Nouvelle-Zélande n’a jamais réussi à se qualifier à l’issue des phases de groupes des deux précédentes Coupe du Monde où elle a pu participer. Dans une édition à 48 nations, l’espoir était naturellement de mise du côté du pays océanien.

Coupe du Monde : Ben Old fait la grimace avec la Nouvelle-Zélande

Si le match face à l’Iran avait permis aux Kiwis de prendre un point, la rencontre face à l’Égypte a dans un premier temps été synonyme d’espoir pour la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, après l’ouverture du score, les pharaons ont renversé la rencontre pour s’emparer de la première place du groupe G.

Derniers avant de défier la Belgique à Vancouver, les coéquipiers de Ben Old (ASSE) devaient impérativement gagner pour créer la sensation et se qualifier.

Résumé de la rencontre

Battu 5-1, les kiwis ont été surclassés par les belges. Remplaçant au coup d'envoi, Ben Old a disputé l'intégralité de la seconde période. Remplaçant lors des trois matchs, il aura joué au total 91 minutes dans cette compétition. La Nouvelle-Zélande quitte donc le tournoi et Ben Old va partir en vacances avant de retrouver le Forez plus tard dans le mois.