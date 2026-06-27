Ancien défenseur de l'ASSE, Florentin Pogba s'est longuement confié lors de son passage dans le podcast Addict o Foot. L'occasion pour l'ancien international guinéen de revenir sur ses plus belles années sous le maillot vert. Mais aussi sur les coulisses parfois folles de son aventure dans le Forez. De sa double confrontation légendaire contre son frère Paul face à Manchester United jusqu'à son départ surprise, il déballe tout.

Quand on lui demande ce que lui évoque Saint-Étienne, Florentin Pogba pense immédiatement à la Coupe d'Europe et à des moments magiques. Le point d'orgue restera cette double confrontation entrée dans l'histoire face aux Red Devils de son frère, Paul Pogba.

Le choc face à Manchester United : "C'était écrit"

"Ce que m’évoque Saint-Etienne ? Ligue 1, Europa League, Paul Pogba. J’étais presque sûr que j’allais tomber contre lui après les poules. C’était tellement inapproprié qu’on finisse nous premiers du groupe, Saint-Etienne. On perdait 2-0 à Anderlecht mais on a fait une remontada, on a gagné 3-2 et c’est ça qui fait qu’on est passé premier."

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Après ce scénario fou, le tirage au sort confirme son pressentiment. Un moment hors du temps pour le défenseur de l'ASSE, qui était prêt à tout pour disputer ce seizième de finale de Ligue Europa au Théâtre des Rêves. Quitte à forcer malgré les pépins physiques. Même le grand José Mourinho est venu lui glisser un mot dans le tunnel d'Old Trafford :

"Je me dis : « là, c’est un rêve qui va se réaliser ! » J’espère juste ne pas être blessé avant ce match-là. Un match comme ça tu ne peux pas le louper. Même blessé tu y vas. Je l’avais dit à Galtier. [...] Mourinho, avant le match aller à Old Trafford, il vient me voir dans le tunnel et me dit : « Profite ! Des matches comme ça, t’en feras peut-être pas beaucoup d’autres dans ta vie, profite de ce moment-là ! » Je lui ai dit « merci coach ! »"

Des débuts gâchés à l'ASSE et sa relation avec Christophe Galtier

Pourtant, tout n'a pas été simple pour Florentin Pogba à l'AS Saint-Étienne. Recruté puis laissé en prêt à Sedan, son arrivée définitive en 2013 est sérieusement gâchée par une grosse blessure contractée en sélection, ce qui va provoquer la colère de Christophe Galtier :

"A Saint-Etienne, ça a mal commencé pour moi avec Galtier parce que je suis arrivé blessé. Je sors de sélection, je joue un match de qualif’ en 2013 et je me blesse pendant ce match-là. Je me fais le ménisque externe. J’appelle le doc de Saint-Etienne pour le prévenir. J’arrive à la reprise en béquilles. Galtier est un peu énervé."

Cette blessure relance alors Bayal Sall, initialement écarté. Malgré ce faux départ, Pogba garde un excellent souvenir du management du technicien de l'ASSE :

"Moi j’ai beaucoup aimé le management de Galtier. J’ai beaucoup apprécié tactiquement, il y avait beaucoup de jeu aussi. Quand il fallait être dur, il était dur. Il était assez blagueur car ça reste un Sudiste, un Marseillais. Moi je l’ai beaucoup apprécié. Il était contrarié que j’arrive blessé mais c’est normal [...]. Que du bon !"

Les ambianceurs du vestiaire et le phénomène Saint-Maximin

Au-delà du terrain, Florentin Pogba s'est rappelé l'ambiance fantastique qui régnait dans le vestiaire de l'ASSE à cette époque, avec une sacrée bande de "boucantiers". Il se souvient également du talent pur d'Allan Saint-Maximin, qu'il a dû parfois recadrer à sa manière :

"Kurt Zouma et moi, on mettait une bonne ambiance, on mettait de la musique. Max Gradel et Guilavogui aussi mettaient l'ambiance. Les boucantiers ! (rires) Sur le terrain, celui qui m’a le plus impressionné, c’est Allan Saint-Maximin. Saint-Max, c’était n’importe quoi. A son âge, il faisait des trucs… [...] Quand parfois il venait me fixer, je lui disais : « hey, petit, moi je veux gagner une place ici donc ne viens pas me faire tes petits grigris. » [...] Mais ne viens pas faire tes choses de play-station ici, ça va pas le faire ! (rires)"

Un départ forcé de l'ASSE pour laisser la place à Subotic

Enfin, l'aventure de Florentin Pogba à l'ASSE s'est terminée brusquement en janvier 2018. Alors qu'il n'avait pas l'intention de plier bagage, la direction lui a fait comprendre que son temps de jeu allait s'effondrer avec l'arrivée d'une recrue de poids :

"Je suis parti en Turquie en janvier 2018 un peu malgré moi car je n’avais pas l’intention de quitter Sainté. Le directeur sportif me dit que je ne vais plus avoir le temps de jeu que je souhaite, qu’ils vont faire venir un défenseur de Dortmund, Subotic. Ils me disent en gros : « essaye de trouver quelque chose d’autre sinon tu vas rester 6 mois sans jouer. » [...] J’aurais aimé continuer là-bas mais ça fait partie du foot."

Une fin d'histoire un peu abrupte, mais qui n'efface en rien son attachement pour les Verts.