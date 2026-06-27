L'ASSE poursuit la structuration de son staff technique avec l'arrivée d'un nouveau visage. Un technicien, spécialisé dans l'analyse vidéo et la data, viendra épauler Sonny Vituli auprès du groupe professionnel. Un renfort qui s'inscrit dans la volonté des Verts de renforcer leur cellule de performance.

L'AS Saint-Étienne continue d'étoffer son organigramme. Selon nos informations, Simon Cousinié va intégrer le staff professionnel en provenance du Toulouse Football Club afin d'occuper un poste d'analyste vidéo. Il travaillera aux côtés de Sonny Vituli, déjà en charge de ce secteur, preuve de la volonté du club de disposer de deux spécialistes de l'analyse vidéo pour accompagner le groupe dirigé par Philippe Montanier.

Cette arrivée répond à une tendance forte du football moderne. L'analyse vidéo occupe désormais une place centrale dans la préparation des rencontres, l'étude des adversaires mais également le suivi individuel des joueurs et l'exploitation des données de performance.

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Un parcours construit autour de l'analyse vidéo

Originaire de la région toulousaine, Simon Cousinié possède déjà une solide expérience malgré son jeune âge. Depuis juillet 2022, il occupait le poste d'analyste vidéo des équipes U19 et U17 du Toulouse FC.

Ses missions étaient particulièrement variées. Il assurait la captation des séances d'entraînement et des matches, participait à la mise en place de l'auto-évaluation des joueurs et gérait les données liées au projet de jeu ainsi qu'à l'accompagnement individuel des jeunes talents.

Avant d'être embauché en CDI par le TFC, il avait effectué près d'une saison de stage au sein du centre de formation toulousain. Une période durant laquelle il a découvert les différents logiciels d'analyse, appris à s'adapter aux méthodes de plusieurs entraîneurs et participé au sacre de champion de France U17.

Son expérience ne s'arrête pas aux clubs. En octobre 2024, Simon Cousinié a également intégré la sélection marocaine U17 en qualité d'analyste vidéo. Il a pris part à la campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations sous la direction de Sahid Dahbi et du sélectionneur Nabil Baha.

Une expertise qui mêle vidéo, data et formation pour l'ASSE

Le futur analyste de l'ASSE s'est construit un profil particulièrement complet. Avant Toulouse, il avait déjà effectué plusieurs missions au Football Club de Sète. Il y occupait un double rôle : éducateur des U13 mais aussi analyste vidéo auprès de l'équipe première de National 1 et des équipes de formation U14 à U18, notamment avec le logiciel Dartfish.

Son parcours comprend également plusieurs expériences au sein de la Ligue de Football d'Occitanie comme éducateur lors des stages Vacances Foot, ainsi qu'une participation à l'organisation de l'AMOS Women's French Cup en accompagnant la logistique des rencontres du PSG Féminin.

Côté formation, Simon Cousinié a développé une véritable spécialisation. Titulaire d'une Licence Entraînement Sportif mention assez bien à l'Université de Montpellier, il a ensuite validé un Diplôme Universitaire d'Analyse Vidéo avant d'obtenir un second DU consacré à la Data. Ce dernier portait notamment sur le développement d'outils de data appliqués au scouting des jeunes joueurs.

Ce double cursus vidéo-data correspond parfaitement à l'évolution actuelle des staffs professionnels, où l'exploitation des statistiques complète désormais l'observation vidéo traditionnelle.

L'arrivée de Simon Cousinié confirme ainsi la volonté de l'ASSE de renforcer son département performance. En associant Sonny Vituli et ce nouveau spécialiste, le club stéphanois souhaite disposer d'une cellule d'analyse encore plus performante pour répondre aux exigences du football professionnel.

Source : profil LinkedIn de Simon Cousinié.