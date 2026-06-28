L'ASSE ne disputera finalement pas son match amical face à Sochaux. Alors que cette affiche était envisagée durant la préparation estivale, le club stéphanois a changé ses plans. Face aux nombreuses interrogations des supporters, les Verts ont pris la parole pour expliquer les raisons de cette décision.

À quelques jours de la reprise de l'entraînement, l'AS Saint-Étienne a officialisé son programme de préparation estivale. Six rencontres amicales attendent les hommes d'Ian Cathro avant le début du championnat. Mais un détail n'a pas échappé aux supporters : Sochaux ne figure plus parmi les adversaires, alors qu'un duel entre les deux clubs était initialement prévu.

L'ASSE renonce à affronter Sochaux

Au fil des semaines, l'idée d'un match de préparation face au FC Sochaux-Montbéliard avait circulé avec insistance. Une opposition logique entre deux clubs historiques qui évolueront en Ligue 2 cette saison.

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Finalement, cette rencontre n'aura jamais lieu. À la place, les Verts affronteront le FC Biel-Bienne, le Servette Genève, deux adversaires encore à confirmer, le FC Lausanne Sport et Venise.

Ce changement de programme a rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de supporters se sont interrogés sur les raisons de cette annulation de dernière minute.

Le club met fin aux spéculations

L'AS Saint-Étienne a rapidement souhaité clarifier la situation. Sur son compte X, le club a publié un message sans laisser place au doute.

« Pour information, la rencontre face à Sochaux n'a été annulée que pour une seule raison : la programmation du match entre les deux clubs à la J1 ! »

Autrement dit, les dirigeants stéphanois ont préféré éviter de dévoiler leurs cartes quelques jours avant un rendez-vous officiel.

Le calendrier de la Ligue 2 a en effet réservé une affiche de prestige dès la première journée. Le samedi 8 août, les Verts se déplaceront au stade Auguste-Bonal pour y défier Sochaux en ouverture du championnat.

Dans ces conditions, maintenir une confrontation amicale une ou deux semaines plus tôt n'avait plus beaucoup de sens, ni sur le plan sportif, ni sur le plan tactique.

Pour information, la rencontre face à Sochaux n’a été annulée que pour une seule raison : la programmation du match entre les deux clubs à la J1 ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 27, 2026

Source : AS Saint-Étienne (compte X)