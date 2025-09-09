À 28 ans, Irvin Cardona écrit une nouvelle page de sa carrière. L’attaquant de l'ASSE, longtemps courtisé par la fédération maltaise, a accepté de rejoindre la sélection de ses origines. Cardona a disputé une seconde opposition face à Saint-Marin. Résumé.

À 28 ans, Irvin Cardona s’offre enfin un destin international, mais pas sous le maillot qu’il espérait dans ses jeunes années.

Formé en France et passé par toutes les sélections de jeunes tricolores, l’attaquant de l’ASSE a finalement choisi de défendre les couleurs de Malte, le pays de son arrière-grand-père. Courtisé depuis près de huit ans par la fédération maltaise, il avait toujours repoussé l’idée.

Mais cet été, mûri par l’expérience et conscient que l’occasion ne se représenterait sans doute plus, Cardona a dit oui à Emilio De Leo. "Ça fait quelques années que Malte me sollicite pour rejoindre la sélection. J’ai peut-être mis un peu de temps à me décider, mais aujourd’hui je suis fier de représenter ce pays", évoquait ce dernier au micro de l'ASSE.

Il a découvert la sélection maltaise le 4 septembre dernier contre la Lituanie (1-1), avant d’affronter Saint-Marin aujourd'hui.

Cardona (ASSE) buteur et expulsé !

Lors de la rencontre entre Malte et Saint-Marin, Irvin Cardona s’est illustré dès les premières minutes en ouvrant le score à la 5ᵉ minute, plaçant son équipe sur la bonne voie. Son sens du but et sa rapidité d’exécution ont permis à Malte de prendre l’avantage très tôt, donnant confiance à ses coéquipiers qui ont ensuite enchaîné avec deux autres réalisations. Toutefois, la soirée de Cardona a été marquée par un tournant inattendu : à la 43ᵉ minute, il a reçu un carton rouge direct, laissant ses partenaires en infériorité numérique. Cet épisode contraste fortement avec son début de match étincelant, rappelant à quel point un joueur peut passer du statut de héros à celui de coupable en l’espace de quelques minutes. Malgré cette exclusion, son but reste décisif dans la dynamique du match et confirme son importance dans l’attaque maltaise. Cardona demeure un élément clé, capable de peser sur les défenses adverses. Score final 3-1 pour Malte.

Irvin Cardona marque son premier but avec Malte 🇲🇹 #ASSE pic.twitter.com/8WGeXCstTA — Gaël (@GaelB42) September 9, 2025