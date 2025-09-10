Avec un mercato record, l’ASSE affiche clairement ses ambitions pour la saison 2025-26. Eirik Horneland dispose désormais d’un effectif taillé pour viser haut. Laurent Batlles a livré son analyse dans notre dernier Sainté Night Club.

En recrutant en masse, l'ASSE s'est assurée un effectif XXL pour jouer les premiers rôles en Ligue 2. Au point où deux triplettes postulent dans le secteur offensif. "C’est un vrai luxe de riches, analyse Laurent Batlles. Je pense que l’équipe a la possibilité de faire tourner certains joueurs, de les repositionner parfois, voire de changer de système."

Une nécessité pour l'ancien coach stéphanois. "Le club a des ambitions, et pour ça, il faut du monde. Plus tu as d’effectif, plus tu peux viser la stabilité et donner de la légitimité à tes résultats. Franchement, ça ne me choque pas, à condition que tout soit clair entre les joueurs."

Laurent Batlles séduit par Chico Lamba ?

Avec près de 7 millions d’euros investis, les dirigeants stéphanois ont marqué les esprits en attirant Chico Lamba. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le défenseur portugais séduit par sa sérénité et son efficacité dans les duels. Laurent Batlles se montre néanmoins mesuré : "Honnêtement, ses premiers matchs m’ont plu. Mais attention : les équipes qu’on a jouées n’avaient pas d’attaquants très costauds, à part Grenoble avec un profil plus athlétique, tempère-t-il. (…) Ce que je retiens, c’est qu’il est intelligent dans son jeu et qu’il anticipe bien. Mais le vrai test viendra contre des adversaires plus costauds et dangereux."

L'entre jeu de l'ASSE complémentaire ?

Une inquiétude persiste chez les supporters stéphanois. Le départ de Benjamin Bouchouari et l’incertitude autour de Pierre Ekwah réduisent les options pour Eirik Horneland. Pourtant, Laurent Batlles estime que le milieu reste suffisamment armé : "Je pense qu’il ne manque pas tant de monde, parce que certains peuvent changer de poste, analyse le natif de Nantes. Ils ont aussi Bernauer, qui peut jouer au milieu, comme il l’a fait parfois au Paris FC. Il y a aussi d’autres cas pas encore totalement réglés, donc le club sait peut-être des choses qu’on n’a pas. C’est sûrement pour ça qu’ils n’ont pas recruté plus dans ce secteur."

Séduit par Mahmoud Jaber, Laurent Batlles souligne l’importance du milieu israélien dans le système d’Eirik Horneland : "Jaber, c’est un joueur intelligent dans son placement, costaud dans les duels. Mais je le trouve aussi bon dans l’utilisation du ballon. Quand l’équipe attaque, il apporte de la sécurité défensive. C’est précieux, parce que souvent, c’est au moment où tu attaques que tu te mets en danger. Et Jaber sait bien gérer ces transitions. Pour moi, il se démarque vraiment des autres. Jaber a une maturité que les autres n’ont pas encore."

"Jaber et Tardieu, par exemple, sont très complémentaires : l’un monte, l’autre reste. Aïmen, lui, a plus de liberté. Il a un gros volume, mais parfois, c'est difficile à canaliser : il joue comme il le sent. Parfois ça fait la différence, parfois moins. Mais il reste souvent décisif et il se projette davantage que les deux autres. L’idée, c’est de trouver le bon équilibre entre tous ces profils."

Un manque identifié en défense ?

Touché par les blessures d’Ebenezer Annan et Dennis Appiah, Eirik Horneland a dû improviser au poste de latéral gauche. "Dernièrement, ils ont mis Bernauer à gauche, mais il y a aussi un jeune derrière (ndlr : Lassana Traoré) qui peut prétendre à ce poste. Quand tu as deux vrais latéraux gauches plus un joueur polyvalent comme Bernauer, tu peux t’en sortir."

Mais sur la durée, Laurent Batlles reste sceptique : "Je ne pense pas que Bernauer puisse jouer toute la saison arrière gauche. Ce n’est pas un gaucher, même s’il reste intéressant dans les sorties de balle et solide défensivement. Le club a visiblement choisi de miser sur deux jeunes, plus un joueur polyvalent. Il faudra voir sur la longueur de la saison si ça suffit."