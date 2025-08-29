L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, Irvin Cardona, a fait son choix international. Ancien espoir français, il défendra désormais les couleurs de Malte, le pays de son grand-père. Un tournant dans sa carrière qui pourrait booster sa dynamique avec les Verts.

Formé en France et passé par la Ligue 1, Irvin Cardona a longtemps attendu avant de trancher sur son avenir international. Courtisé depuis plusieurs années par la fédération maltaise, l’attaquant stéphanois a finalement accepté l’invitation. « Je suis maltais par rapport à mon grand-père. Ça fait quelques années que Malte souhaite que je rejoigne la sélection. J’ai peut-être pris un peu de temps à prendre la décision mais aujourd’hui je suis fier de représenter Malte », a-t-il confié au micro du club.

Cette sélection tombe à point nommé pour Malte, en quête d’efficacité offensive. Avec son sens du but et sa capacité à provoquer des coups d’éclat, Cardona s’impose comme un renfort de poids pour une équipe qui espère franchir un palier dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Un premier test décisif face à la Lituanie pour Cardona

Pour sa première cape, Cardona découvrira le maillot maltais dans deux rencontres : un match amical puis une rencontre de qualifications pour la Coupe du monde face à la Lituanie. Un duel crucial puisque les Baltes figurent parmi les concurrents directs des Chevaliers de Malte dans la lutte pour éviter la dernière place du groupe.

Marquer et, pourquoi pas, décrocher une première victoire dans cette campagne, voilà l’objectif affiché. Dans une sélection en reconstruction, l’arrivée du Stéphanois apporte une touche d’expérience et un profil offensif rare.

L’ASSE attentive à ce nouveau défi

Cette nouvelle aventure internationale pourrait aussi bénéficier à l’AS Saint-Étienne. Confiant et valorisé par ce statut de joueur international, Irvin Cardona pourrait revenir gonflé à bloc dans le Forez. Déjà apprécié pour son abattage et son opportunisme, il aura l’occasion de se mesurer à un nouveau contexte de compétition.

Interrogé sur ses contacts avec Teddy Teuma, autre figure du football maltais évoluant en Ligue 1 avec Reims, Cardona a souri : « Non pas encore, faut que je parle avec lui ». Une complicité tricolore qui pourrait rapidement s’installer au sein de la sélection maltaise.

Avec cette première cape, l’attaquant des Verts s’offre une nouvelle visibilité et une responsabilité supplémentaire. Un choix de cœur, mais aussi une opportunité sportive qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière.