L'ASSE se déplace à Clermont ce samedi 13 septembre à 20h pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Un déplacement très attendu, dans un stade qui sera à guichets fermés !

La rencontre entre Clermont Foot 63 et l’AS Saint-Étienne promet une ambiance bouillante. D’abord réservée aux abonnés auvergnats, puis élargie aux personnes ayant assisté à des matchs du CF63 ces deux dernières saisons, la billetterie a été ouverte ce lundi au grand public… avant d’être littéralement prise d’assaut.

Résultat : toutes les places se sont écoulées en un éclair. Le parcage visiteur, réservé aux supporters l'ASSE, était complet depuis longtemps déjà. Mais tout porte à croire qu’une marée verte occupera également d’autres tribunes du stade Gabriel-Montpied.

Une affluence record malgré les travaux

Actuellement en pleine phase de travaux, le stade Gabriel-Montpied fonctionne à capacité réduite. Face à Troyes et Grenoble, les deux précédents matchs à domicile du Clermont Foot, les affluences s’élevaient respectivement à 4 620 et 4 724 spectateurs. Des jauges contraintes, bien loin de la capacité initiale de 10 800 places. Le record d'affluence de la saison dernière s'élève à 9 562 spectateurs. C'était contre Amiens le 28 mars, dans un stade déjà en travaux. 10 000 places pourraient donc être vendues

Ce samedi, un nouveau record d’affluence est attendu. Si les données officielles ne seront connues qu’après la rencontre, les guichets fermés et l’intérêt suscité par la venue des Verts ne laissent guère de place au doute.

L’ASSE en déplacement, c’est toujours un événement

À chaque sortie à l’extérieur, les supporters stéphanois répondent présents. Le déplacement à Clermont ne fait pas exception, bien au contraire. Le parcage visiteurs affiche complet depuis plusieurs jours déjà.

L’ASSE pourra donc compter sur un soutien massif dans un stade Montpied en pleine reconstruction. Rappelons qu’un ambitieux projet d’agrandissement est en cours, avec une première phase visant à porter la capacité à 16 200 places via la construction d’une tribune Est flambante neuve. Le nombre total de places pourrait atteindre 30 000 places dans le futur.

Quoi qu’il en soit, samedi soir, les hommes d’Eirik Horneland évolueront proche de la maison. Reste à savoir s’ils sauront transformer ce soutien populaire en points précieux dans la course à la montée.