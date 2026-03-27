À six journées de la fin, le mercato ASSE se prépare déjà en coulisses. Si l’objectif reste la montée en Ligue 1, plusieurs joueurs semblent déjà condamnés à quitter le Forez cet été. Tour d’horizon quelques dossiers du mercato à venir.

Il ne reste plus que six rencontres à disputer. Six matchs pour permettre à l’ASSE de valider son objectif prioritaire : retrouver la Ligue 1. Un enjeu majeur pour les dirigeants stéphanois, encore marqués par la relégation. Mais en interne, la prudence reste de mise. Malgré les trois points d’avance sur Le Mans, personne ne crie victoire.

Les leçons du passé ont visiblement été retenues. La cellule de recrutement travaille déjà depuis plusieurs mois sur différents profils. Certains sont ciblés en cas de montée, d’autres pourraient arriver quoi qu’il arrive. L’idée est claire : anticiper tous les scénarios.

Et dans cette projection, plusieurs joueurs ne devraient pas poursuivre l’aventure sous le maillot vert.

Mercato ASSE : des fins de contrat déjà actées

Plusieurs cadres arrivent en fin de contrat cet été. Et sauf retournement de situation, leur avenir semble s’écrire loin de Saint-Etienne.

Dennis Appiah, malgré une prestation solide face à Annecy, ne se fait guère d’illusions. À 34 ans, il anticipe déjà sa reconversion et s’est formé au métier de consultant TV. Son aventure à l’ASSE touche à sa fin. Il cherchera unnouveau club en juin.

Même constat pour Florian Tardieu. Gêné physiquement depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain aurait aimé terminer son aventure sur une meilleure note. Lui aussi, qui fêtera ses 34 ans en avril, devra rebondir ailleurs.

Enfin, Brice Maubleu reste dans le flou. Performant dans les cages stéphanoises, le portier espère un signe des dirigeants. Il ne cache pas son envie de prolonger. Mais à ce jour, cette option ne semble pas privilégiée.

Des prêts et des recrues déjà sur la sellette

Du côté des joueurs prêtés, les situations sont contrastées.

Abdoulaye Kanté sera définitivement recruté en cas de montée. En revanche, le cas d’Aboubaka Soumahoro est beaucoup plus incertain. L’ancien joueur du Paris FC n’a pas disputé la moindre minute cette saison.

Dans le même temps, Mickaël Nadé retrouve son meilleur niveau sous Philippe Montanier. Solide et régulier, il ne laisse que peu de place à la rotation. Sauf surprise, Soumahoro devrait faire son retour à Hambourg à l’issue de son prêt malgré l'option d'achat.

Enfin, deux recrues estivales déçoivent clairement. João Ferreira et Ebenezer Annan n’ont pas convaincu. Le Ghanéen peine à s’imposer, même en réserve. Quant au Portugais, ses dernières apparitions sous Eirik Horneland semblent avoir scellé son sort à l'ASSE.

Recrutés pour environ 3 et 2 millions d’euros, ils pourraient rapidement faire l’objet d’un transfert cet été.

Une fin de saison décisive pour le mercato ASSE

Comme chaque été, l’effectif stéphanois devrait évoluer en profondeur. Encore plus en cas de montée en Ligue 1.

Mais pour l’heure, le vestiaire reste concentré sur l’essentiel : le terrain. Prochain rendez-vous crucial avec un déplacement à Nancy, à ne surtout pas manquer. D’autant que le retour tardif des internationaux pourrait peser.

Le mercato ASSE est lancé en coulisses… mais la montée restera la clé.

Classement de la Ligue 2 BKT