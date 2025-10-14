Toujours en manque de temps de jeu à l’ASSE, Ben Old termine ce mardi la tournée européenne des Kiwis par une rencontre face à la Norvège. Une équipe qui a battu l'Israël de Mahmoud Jaber 5-0 !

Avec seulement 68 minutes disputées en Ligue 2 en septembre, Ben Old reste un joueur en retrait dans l’effectif stéphanois. Malgré cela, il continue d’être sélectionné par la Nouvelle-Zélande. Cette équipe lui accorde régulièrement des opportunités lors des fenêtres internationales. Après avoir affronté la Pologne ce jeudi, l’ailier gauche retrouve la pelouse ce mardi 14 octobre à 18h pour défier la Norvège, à l’extérieur.

Ben Old face à des équipes européennes

Ce match vient clore une tournée européenne exigeante pour les All Whites. L’objectif : se confronter à des nations du Vieux Continent. Cela permettra de progresser dans le jeu, dans l’intensité et dans la gestion des matchs de haut niveau. Une expérience enrichissante, aussi bien collectivement qu’individuellement.

Pour Ben Old, ce second match représente une nouvelle opportunité de se montrer. Que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc, le Kiwi a besoin de temps de jeu pour retrouver du rythme et postuler à un rôle plus visible à l’ASSE.

Résumé du match Norvège – Nouvelle-Zélande

Titulaire pour cette rencontre alors qu'il était remplaçant lors du match contre la Pologne, il a disputé quasi l'intégralité de la rencontre du jour. En effet, il a été remplacé à la 88e minute de jeu. Son équipe a affiché un visage séduisant face à la Norvège, pays de coach Horneland. Ils ont d'abord ouvert le score par l'intermédiaire du défenseur central Surman. Les kiwis sont en avance au tableau d'affichage à la pause. Nusa égalisera à la 64e minute. Le score n'évoluera plus et les deux équipes se quittent donc sur ce match nul de 1-1. Un résultat satisfaisant pour la bande de Ben Old !