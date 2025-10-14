Dans un contexte de repli du marché des transferts, deux joueurs stéphanois se distinguent dans le classement des plus fortes valorisations de Ligue 2. Une reconnaissance qui en dit long sur le travail effectué par le club.

Le dernier classement des valeurs marchandes établi par Transfermarkt confirme une réalité : le marché des joueurs de Ligue 2 connaît un tassement général. Les incertitudes économiques, la prudence des clubs et les flux moins importants entre divisions ont freiné l’explosion des cotes.

Mais dans ce paysage plutôt morose, l’AS Saint-Étienne fait figure d’exception. Le club forézien, en misant sur des profils à fort potentiel, récolte aujourd’hui les fruits d’une stratégie gagnante. Deux de ses joueurs apparaissent dans le top 5 des joueurs les mieux valorisés du championnat, une première depuis longtemps.

Lucas Stassin, une valorisation historique en Ligue 2

Au cœur de cette mise en lumière, un nom ressort : Lucas Stassin. L’attaquant belge de 20 ans, recruté à l’été 2024, occupe la première place du classement de Transfermarkt avec une valorisation de 16 millions d’euros.

C’est un record absolu pour un joueur évoluant en Ligue 2, jamais atteint dans l’historique de la plateforme allemande. Cette estimation dépasse celle de Georges Mikautadze (10 M€), pourtant international confirmé et coéquipier de Zuriko Davitashvili avec la Géorgie.

Interrogé il y a quelques jours, Lucas Stassin a d’ailleurs laissé entendre qu’un départ dès cet hiver n’était pas à exclure, selon l’évolution de la situation sportive du club, mais également et certainement, en fonction des offres. Une déclaration qui traduit la nécessité pour l'ASSE de remonter rapidement en Ligue 1 afin d'assoir son projet à moyen terme.

Davitashvili en soutien, l’ASSE récompensée

Autre symbole de la réussite stéphanoise : Zuriko Davitashvili, également dans le top 5 avec une valeur estimée à 9 millions d’euros. L’international géorgien, également arrivé lors de l'été 2024, s’est rapidement imposé comme un joueur clé dans le système offensif des Verts.

Ces chiffres viennent récompenser la politique sportive du club, qui parie sur la jeunesse, l’émergence et la valorisation intelligente. Dans une Ligue 2 où les talents confirmés partent souvent dès l’été suivant, Saint-Étienne semble pour l’instant réussir à conjuguer ambition sportive et plus-value potentielle. Reste à savoir si cette exposition accrue influencera les choix de carrière des intéressés.

Stassin et Davitashvili ont largement alimenté l'actualité mercato durant l'été. Pourtant, les deux hommes forts de l'attaque Verte sont toujours au club. Pour l’instant, le message est clair : l’ASSE est redevenue un club où l’on brille, même en Ligue 2. Autre nouveauté : on part de l'ASSE si le club l'a décidé ! La nouvelle puissance financière de l'AS St-Etienne rebat complètement les cartes, et ce n'est pas pour nous déplaire...