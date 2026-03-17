Bonne nouvelle pour Ben Old. Le joueur de l’AS Saint-Étienne figure dans la liste dévoilée par le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley pour les deux matchs internationaux disputés à domicile face à la Finlande et au Chili à la fin du mois de mars. Une sélection qui sera observée avec attention puisque le Stéphanois s'est fait une place à l'ASSE... au poste de latéral, bien loin de son rôle en sélection.

Ben Old, qui compte déjà 18 sélections et un but avec les All Whites, participera à ces rencontres organisées dans le cadre de la FIFA Series, un tournoi international qui se disputera à Eden Park à Auckland. La Nouvelle-Zélande affrontera d’abord la Finlande le 27 mars, avant de défier le Chili le 30 mars devant son public.

Une progression intéressante pour Ben Old avec l’ASSE

Arrivé à l’AS Saint-Étienne avec l’étiquette d’ailier offensif, Ben Old a vu son rôle évoluer ces derniers mois. Philippe Montanier, comme Eirik Horneland avant lui, l’utilise désormais régulièrement au poste de latéral gauche, une position où le Néo-Zélandais continue de progresser.

Ses performances dans ce rôle ont même fini par bousculer la hiérarchie, puisque Ben Old a pris la place d’Ebenezer Annan dans le couloir gauche stéphanois. Du côté de l'ASSE, personne n'aurait pu parier sur une telle progression, au point de voler le poste à un joueur spécifiquement recruté pour occuper le couloir gauche. Grâce à son volume de course et sa qualité de projection, il apporte de la profondeur tout en participant activement au travail défensif. Une adaptation réussie qui témoigne de sa polyvalence et de sa capacité à s’intégrer dans les exigences tactiques du staff stéphanois.

Des matchs importants avant la Coupe du monde 2026

Ces deux rencontres auront une importance particulière pour les All Whites. Le sélectionneur Darren Bazeley a expliqué vouloir profiter de ces matchs pour préparer au mieux la Coupe du monde 2026, tout en donnant des opportunités à plusieurs joueurs. "Ce sont deux matchs très importants alors que nous continuons à construire notre équipe pour la Coupe du monde 2026. Nous voulons offrir des opportunités à plusieurs joueurs afin qu’ils puissent montrer ce qu’ils peuvent apporter."

La Nouvelle-Zélande affrontera ainsi la Finlande et le Chili, deux adversaires solides qui permettront de tester le niveau de l’équipe avant le rendez-vous mondial. Pour Ben Old, ces matchs représenteront une nouvelle occasion de confirmer sa progression sous le maillot des Verts et de continuer à s’installer dans la rotation de la sélection néo-zélandaise. Une question se pose toutefois : Ben Old sera-t-il utilisé comme latéral ou bien installé comme flèche offensive, comme c'est habituellement le cas ? Il sera intéressant d'observer comment Darren Bazeley gère son joueur…