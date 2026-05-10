Lucas Stassin et l’ASSE ont frappé fort face à Amiens (5-0). Mais malgré ce large succès, l’attaquant stéphanois n’a pas caché sa frustration. Désormais, tous les regards sont tournés vers les playoffs, dernier espoir de montée en Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne a parfaitement terminé sa phase régulière avec une victoire éclatante contre Amiens (5-0). Un succès net, sans appel, qui aurait dû lancer une dynamique euphorique. Pourtant, le vestiaire stéphanois n’était pas totalement satisfait. Lucas Stassin, buteur et actif sur le front de l’attaque, a résumé ce sentiment contrasté avec lucidité : "C'est la première fois qu'on gagne un match 5-0 en ayant de la déception. Maintenant il faut regarder le positif et prendre de la confiance avant les playoffs. On est déçu meme s'il fallait etre déçu les semaines d'avant car aujourd'hui on avait pas notre destin entre nos mains. Le job on aurait dû le faire avant, on ne la pas fait. Maintenant c'est à nous de faire le job pour les playoffs."

ASSE : une montée en Ligue 1 qui passe par les playoffs

Le constat est clair pour le jeune attaquant : les Verts ont laissé filer leur chance plus tôt dans la saison. Une réalité qu’il assume pleinement.

"On va devoir tout donner. On sait qu'on a deux matchs sur trois à la maison si on gagne le prochain match. C'est une force. Il va falloir tout donner et avoir la bonne mentalité."

L’ASSE devra donc s’appuyer sur Geoffroy-Guichard pour faire la différence. Dans un sprint final sous haute tension, chaque détail comptera. Stassin insiste sur la régularité qui a manqué cette saison :

"On savait qu'il fallait faire le job aujourd'hui, on l'a fait, mais ça n'a pas toujours été le cas cette année. C'est pour ça qu'on n'est pas montés directement. À nous de le faire via les playoffs."

ASSE : un groupe touché mais déterminé

Autre élément clé évoqué par l’attaquant : l’état physique du groupe. Une saison longue et éprouvante laisse des traces.

"C'est dur physiquement. On le voit, il y a beaucoup de blessés. C'est quand même une saison longue. Moi, personnellement, je me sens bien. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va récupérer des blessés sans en perdre, bien sûr. On a un bon groupe, donc il faut que tout le monde nous aide."

Malgré ces difficultés, la confiance reste présente dans le vestiaire stéphanois. La victoire face à Amiens a envoyé un signal fort avant les échéances décisives.

"De la confiance, oui. On a gagné 5-0, on n'a pas pris de but. C'est toujours bien avant les playoffs. Je pense qu'on donnera tout. L'équipe sera motivée."

L’objectif est désormais clair : transformer cette dynamique en réussite sur le terrain. D’autant que la concurrence ne faiblit pas, comme le rappelle Stassin :

"Le Mans a réussi à faire ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire gagner à Bastia. Donc maintenant, il faudra gagner les prochains matchs."

L’ASSE n’a plus le choix. Les playoffs seront le juge de paix. Et cette fois, les Verts devront répondre présents.