Les supporters de l’ASSE haussent le ton contre Kilmer Sports Ventures. Malgré plus de 100 millions d’euros investis, les résultats sportifs ne suivent pas. La tension monte à Geoffroy-Guichard.

L’ambiance s’est tendue d’un cran à Geoffroy-Guichard. Lors de la rencontre entre l’ASSE et Amiens (5-0), les Green Angels ont exprimé leur mécontentement. Dans un kop sud fidèle à sa réputation, plusieurs banderoles ont été déployées sous les yeux de la direction. Larry Tanenbaum, Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont assisté à une contestation directe.

Le message est clair. Deux ans après l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, la patience des supporters touche à sa fin. Les attentes étaient immenses. Les moyens aussi. Mais sur le terrain, la promesse tarde à se concrétiser.

Les supporters dénoncent des résultats inquiétants

Les mots choisis par les Green Angels sont forts. Très forts. « 2 ans de travail et de patience pour des résultats catastrophiques à tous les niveaux, KSV vous dormez au volant, il est temps de vous réveiller ». Une attaque frontale envers les décideurs du club.

Une seconde banderole est venue enfoncer le clou : « A toujours regarder derrière, on enchaîne les sorties de route ! ». Une critique qui vise directement le manque de progression sportive et une gestion jugée inefficace.

Ces messages traduisent un malaise profond. L’ASSE n’avance pas. Pire, elle donne l’impression de stagner malgré des investissements massifs. Plus de 100 millions d’euros ont été injectés entre transferts, renforcement du staff et apports financiers. Un effort conséquent, rarement vu à ce niveau.

Pourtant, le classement ne suit pas. Et c’est bien là le cœur du problème.

ASSE : Une montée compromise, place aux barrages

Sportivement, la situation est préoccupante. L’ASSE n’a pas réussi à accrocher une place dans les deux premiers de Ligue 2. Un objectif pourtant clairement affiché en début de saison.

Conséquence directe : les Verts devront passer par les playoffs. Puis, en cas de succès, par les barrages. Un parcours long, incertain et extrêmement exigeant.

Ce chemin de croix s’annonce périlleux. La pression sera maximale. Chaque match sera une finale. Et dans ce contexte tendu, difficile de savoir si le groupe saura répondre présent.