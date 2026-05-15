L'ASSE reçoit un Rodez en pleine confiance en playoff de Ligue 2, ce vendredi 15 mai. Invaincus depuis 7 novembre 2025 en championnat, Samy Benchama et ses coéquipiers arrivent en confiance, comme le joueur l'a confié au Dauphiné Libéré. Extraits.

L'ASSE est au pied du mur. Incapables de terminer dans le top 2 de Ligue 2 malgré des moyens démesurés à l'échelle du championnat, les Verts sont contraints de passer par les barrages s'ils veulent remonter en Ligue 1. Comme en 2024, lorsque les Stéphanois étaient remontés au terme d'un scénario dingue face à Metz, Rodez se présente ce vendredi 15 mai à Geoffroy-Guichard. Battue à dix reprises cette saison, l'ASSE s'attaque à un adversaire en pleine confiance.

Rodez arrive au Chaudron "sans pression"

En effet, Didier Santini et ses hommes sont invaincus en championnat depuis le 7 novembre 2025. Mieux encore, Rodez est la seule des 198 équipes des deux premières divisions des cinq grands championnats européens à être imbattable en 2026. Mardi 12 mai, les Ruthénois ont frappé un premier coup en éliminant le Red Star au bout d'un playoff à rebondissements. Menés à deux reprises, les Aveyronnais ont renversé les Audoniens à Bauer (2-3). Un succès synonyme de finale dans le Forez, avec en ligne de mire le barrage face au 16e de Ligue 1.

Conscients du caractère unique de leur saison, les joueurs de Didier Santini arrivent à Geoffroy-Guichard fatigués mais en pleine confiance. Interviewé par le Dauphiné Libéré, Samy Benchama a fait part de l'ambition de Rodez. "On va à Saint-Etienne pour continuer notre rêve. Ce ne sont pas des matches bonus, car on a mérité d'être là. On va tout donner pour aller chercher le barrage aller-retour contre le 16e de L1, explique le milieu de terrain dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. Geoffroy-Guichard, c'est un stade mythique, avec un public énorme. Il y a des supporters de Saint-Etienne partout, même à Rodez. Mais on va dans le Chaudron sans pression. On sait qu'à l'extérieur, on est performants. Depuis janvier, on a gagné beaucoup de matches hors de chez nous."

Rodez regarde déjà l'éventuel barragiste

Et le Ruthénois de rappeler que son équipe a battu l'ASSE en Ligue 2, le mois dernier. "On les a joués il y a deux semaines, on les a battus chez nous. On sait que ce sera compliqué chez eux mais on y croit, assure-t-il, glissant également que ses partenaires regardent déjà l'éventuel adversaire en barrage. Si on regarde déjà ce qui se passe en L1 ? On commence un peu à en parler, oui. On voit les équipes possibles comme l'AJA ou le HAC. J'au aussi un ami à Nice, Elye Wahi, je l'ai appelé pour le chambrer. Mais on reste concentrés sur Saint-Etienne. C'est une énorme étape. Après, on verra. Chaque adversaire sera compliqué."