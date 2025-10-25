Après plusieurs mois de travaux, Annecy retrouvait son Parc des Sports ce samedi 25 octobre lors de la 11ᵉ journée de Ligue 2. Les hommes de Laurent Guyot recevaient l’ASSE pour leur retour à domicile. Résumé du déplacement des Verts en Haute-Savoie.

L’ASSE se déplaçait au Parc des Sports dans sa nouvelle configuration ce samedi soir. Après avoir disputé ses premières réceptions au Stade Gaston-Gérard de Dijon, Annecy retrouvait enfin son stade pour cette 11ᵉ journée de Ligue 2. Les joueurs de Laurent Guyot avaient à cœur de marquer les esprits pour leur retour dans leur jardin en s’offrant un succès face au club ligérien. Les stéphanois voulaient quant à eux conserver leur invincibilité à l’extérieur cette saison.

La compo : Larsonneur - Ferreira, Batubinsika, Nadé, Annan - Tardieu, Jaber, Miladinovic - Boakye, Davitashvili, Stassin.

Sont entrés en jeu : Moueffek, Duffus, Cardona, Old, El Jamali.

L'ASSE catastrophique durant le premier acte

Annecy entame son match de manière intense et met directement à mal les Verts. Après un manque de vigilance de la défense stéphanoise, c'est Larose, à la réception d'un bon centre, qui vient ouvrir le score (1-0, 6ème). Et la situation va encore s'empirer pour les hommes d'Eirik Horneland. Suite à une prise de balle ratée, Miladinovic arrive en retard et s'essuie les crampons sur Billemaz. L'arbitre de la rencontre exclut donc logiquement le milieu de terrain serbe, juste avant le quart d'heure de jeu.

Il faudra attendre la 43ème minute de jeu pour voir les Stéphanois se montrer menaçants. Stassin, bien lancé dans la profondeur par Davitashvili, pique son ballon et pousse Callens à un arrêt de grande classe pour maintenir les siens devant au tableau d'affichage.

Une seconde mi-temps pour définitivement couler

Au retour des vestiaires, Horneland et son staff décident étonnamment de ne rien changer. Un choix qui ne va pas porter ses fruits. Malgré une situation litigieuse dans la surface sur Stassin (56ème) et des Verts un peu plus présents pendant quinze minutes, c'est Annecy qui va enfoncer le clou.

À la 67ème, Paris vient inscrire le but du break pour les Annéciens. Avant que Ben Hamed Touré ne scelle définitivement le sort de ce match, quatre minutes plus tard. La vague de changements - enfin - initiée par Horneland n’y changera rien. Les Verts concéderont même un quatrième but dans le temps additionnel, par l’intermédiaire de Rambaud.

La débâcle est donc totale pour les Stéphanois, qui restent désormais sur trois défaites lors de leurs quartes dernières sorties. Rendez-vous à Geoffroy-Guichard ce mardi, face à Pau.