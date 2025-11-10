L’ASSE a relancé la course au titre ce samedi soir en s’imposant chez le leader lors de la 14ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland et ses hommes ont réussi à faire tomber l’ESTAC, qui avait remporté la totalité de ses réceptions jusque-là. Voici les enseignements de cette victoire.

Les Verts d’Horneland ont signé une première période de haut vol à Troyes, portée par un collectif retrouvé et des individualités en pleine confiance. Si la seconde mi-temps a montré des signes de fébrilité, l’ASSE a prouvé qu’elle tenait une base solide sur laquelle bâtir.

Dès la 11ᵉ minute, Augustine Boakye ouvre le score après une superbe action collective : servi par Duffus, l’ailier ghanéen envoie une frappe du gauche imparable. Larsonneur doit toutefois s’interposer face à Detourbet à la 20ᵉ minute, évitant l’égalisation grâce à un réflexe décisif du pied.

L’ASSE poursuit sa démonstration de réalisme et double la mise à la 32ᵉ minute. Joshua Duffus, omniprésent, glisse un ballon, volontairement ou non, à Irvin Cardona, qui conclut avec sang-froid. En pleine confiance, les Stéphanois continuent d’appuyer et inscrivent un troisième but juste avant la pause. Sur une action limpide, Boakye trouve Jaber, qui décale Duffus : l’attaquant ajuste parfaitement le gardien d’un tir croisé du gauche. À la mi-temps, les Verts mènent 3-0, portés par un trio offensif inspiré.

Mais la seconde période est plus compliquée. Troyes pousse et revient à 3-1 grâce à Mouhamed Diop (62ᵉ). Les Stéphanois reculent, subissent, et Ripart réduit encore l’écart à la 86ᵉ minute. Malgré la frayeur finale, l’ASSE s’impose 3-2 et renoue avec la victoire après un scénario haletant.

Eirik Horneland prêt à s’adapter

Le technicien norvégien a montré une belle flexibilité tactique, comme il l’a rarement fait depuis son arrivée à Saint-Étienne. Habitué à un pressing haut, Horneland a su ajuster son plan de jeu face au leader. L’ASSE a su piquer sur ses transitions rapides en première période. Les offensifs se sont montrés cliniques pour permettre aux Verts de prendre le large avant la pause.

L’entraîneur stéphanois semble-t-il prêt à adapter son approche à chaque adversaire ? Une ouverture qui pourrait bien être la clé du renouveau des Verts.

Joshua Duffus confirme sa grande forme

Aligné d’entrée pour la 3ᵉ fois consécutive, Joshua Duffus a confirmé tout le bien que les Stéphanois pensent de lui. Sa prestation face à Troyes a été celle d’un joueur en pleine confiance : deux passes décisives, un but et une influence constante sur le jeu offensif.

Inspiré pour offrir l’ouverture du score à Boakye d’une talonnade astucieuse, il l’a sans doute été un peu moins sur le but de Cardona. S’il est difficile d’affirmer l’intentionnalité de sa seconde passe décisive, elle a permis au Maltais de doubler la mise.

Ce mélange d’audace et de réussite fait de lui un atout offensif majeur pour l’ASSE. Sa complémentarité avec Boakye et Cardona a sauté aux yeux, laissant entrevoir un trio prometteur pour la suite de la saison. Pour conclure en beauté sa première période, l’ancien de Brighton y est allé de son 4ᵉ but de la saison.

Pedro, la surprise du chef à l’ASSE

Peu connu du grand public, Kévin Pedro s’impose doucement comme la révélation de la rencontre. Le jeune défenseur central a séduit les Stéphanois. Sérieux et appliqué, le joueur formé à l’ASSE n’a pas été impressionné par sa première titularisation en championnat. S’il est devancé par Renaud Ripart sur le second but troyen, Kévin Pedro a su faire le match qu’il fallait dans une défense ô combien fragilisée ces dernières semaines.

Le profil du jeune Stéphanois offre des solutions nouvelles dans la rotation. Le coach stéphanois pourrait s’appuyer sur lui pour les prochaines semaines, en fonction de l’évolution de l’état de santé des différents joueurs touchés en défense à l’ASSE.