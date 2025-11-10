En déplacement dans l’Aube chez le leader troyen, les Stéphanois ont signé un succès précieux (3-2). Un match que les Verts ont pris à leur compte en première mi-temps avant de subir en seconde. Retour sur la performance des Verts en chiffres.

À l’aube de la rencontre, les Stéphanois pointaient à la quatrième place de Ligue 2 BKT avec cinq points de retard sur l’ESTAC. Loin d’être décisif, ce choc au sommet n’en restait pas moins capital pour la suite du championnat. Avec une défense remaniée en raison des absences, l’ASSE rentre de l’Aube avec trois points précieux dans la course au haut du classement. Un résultat qui confirme que les Verts peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

Changement tactique pour les verts ?

Face à un leader sûr de sa force, l’ASSE a, pour la première fois de la saison, accepté de subir. Troyes a dominé la possession (58 % contre 42 %), mais les Verts ont su faire preuve d’efficacité et de réalisme dans leurs temps forts.

Malgré un xG de seulement 0,76, Saint-Étienne a inscrit trois buts grâce à une précision chirurgicale en première période. Remuants, les Troyens ont fait douter les Verts en seconde mi-temps, réduisant le score à deux reprises pour afficher 1,84 xG.

Dominés et acculés, les hommes d’Eirik Horneland ont fait preuve de discipline dans la relance (73 % de passes réussies, 271 sur 369). Ils ont compensé leur déficit de possession par un jeu plus direct et vertical. Alors, adaptation tactique chez le Norvégien ou simple réponse aux qualités troyennes ? Difficile à dire sur un match, mais un peu de pragmatisme ne fait jamais de mal.

La meilleure attaque du championnat !

Saint-Étienne s’est montré redoutablement opportuniste. Avec seulement 7 tirs au total, dont 5 cadrés, les Stéphanois ont su convertir la moindre occasion. En face, Troyes a frappé 21 fois pour 8 tirs cadrés.

Duffus illustre parfaitement ce réalisme, avec seulement 17 ballons touchés, il signe un but et deux passes décisives.

Les chiffres aussi confirment cette efficacité : xG cadrés (xGOT) de 2,11 pour les Verts contre 2,19 pour l’ESTAC. La précision des attaquants stéphanois a fait la différence. Avec seulement 17 touches dans la surface adverse (contre 29 pour Troyes), les hommes du Forez ont fait mieux avec moins. Leur jeu rapide vers l’avant et leur sang-froid ont été les clés du succès.

Pas solide mais solidaire

Avec deux nouveaux buts encaissés l’ASSE reste dans sa moyenne. Mais les Stéphanois ont tenu bon face à la déferlante troyenne. L’ASSE a remporté 33 duels, intercepté 6 ballons, et surtout évité les erreurs défensives majeures.

Les 36 dégagements réalisés témoignent d’une défense qui, malgré la pression, a tenu bon.

La surprise du soir, Kévin Pedro, a signé un match plein, 5 interceptions et plusieurs relances sereines pour initier les contres. Il réussira 40 passes sur les 47 tentés en prime.

Malgré un déficit dans les duels aériens et un taux de tacles réussis inférieur à celui de l’ESTAC (65 % contre 72 %), les Verts ont su fermer les espaces et profiter des transitions rapides. Avec une seule faute sanctionnée d’un carton jaune (contre quatre pour Troyes), l’ASSE a fait preuve d’intelligence tactique et de maîtrise dans les moments clés.

Enfin un succès fédérateur ?

Si les statistiques globales penchent clairement du côté de Troyes, le réalisme et la discipline stéphanoise ont fait la différence. Moins de possession, moins de tirs, mais une efficacité maximale et une gestion maîtrisée des temps faibles.

Cette victoire permet à l’ASSE de revenir à deux points du leader et d’envoyer un message fort à toute la Ligue 2.

Les Verts sont toujours en course pour la montée. De quoi relancer une dynamique collective qu’on espère durable du côté du Forez.