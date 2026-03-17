Augustine Boakye et Ebenezer Annan absents de la liste du Ghana : un coup dur majeur pour les deux joueurs de l’ASSE à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

La nouvelle est tombée et elle ne fait pas les affaires de l’AS Saint-Étienne. Le Ghana a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement international… sans Augustine Boakye ni Ebenezer Annan. Un choix fort du sélectionneur, qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les deux Stéphanois.

Boakye et Annan (ASSE) hors du groupe du Ghana

C’est une décision qui interroge. Augustine Boakye, pourtant en grande forme cette saison en Ligue 2, n’a une nouvelle fois pas été retenu. Pièce essentielle du dispositif stéphanois, le milieu offensif enchaîne les performances solides sous les ordres de Philippe Montanier. Sa régularité et son impact dans le jeu semblaient plaider en sa faveur.

Mais cela n’a pas suffi. Le sélectionneur ghanéen a préféré miser sur d’autres profils, notamment des joueurs évoluant dans des championnats plus exposés. Un choix qui laisse Boakye sur le carreau, lui qui n’a encore jamais connu de convocation avec les Black Stars.

Pour Ebenezer Annan, la situation est différente mais tout aussi inquiétante. Le latéral gauche paie clairement sa baisse de régime récente. Moins utilisé ces dernières semaines, il a perdu sa place de titulaire à l’ASSE, au profit de Ben Old. Un déclassement qui semble avoir pesé lourd dans la décision finale.

Une Coupe du monde qui s’éloigne

Ce rassemblement n’est pas anodin. Il s’agit du dernier avant la prochaine Coupe du monde prévue aux États-Unis. Autrement dit, les absents ont très peu de chances de renverser la tendance d’ici la liste finale.

Pour Annan, la sanction est logique au regard de sa dynamique actuelle. Mais elle n’en reste pas moins brutale. Il devra rapidement retrouver du temps de jeu et du rythme pour espérer revenir dans la course.

Du côté de Boakye, la frustration est sans doute encore plus grande. Ses performances avec les Verts auraient pu lui ouvrir les portes de la sélection. Ce ne sera pas pour cette fois. Et le timing complique sérieusement ses chances de participer au Mondial.

L’information importante est là : sauf retournement de situation, les deux Stéphanois semblent désormais en retrait dans la hiérarchie du Ghana. Une absence à ce stage pourrait peser très lourd dans la course à la Coupe du monde. À eux désormais de réagir sur le terrain pour espérer inverser la tendance.