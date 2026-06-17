Si le Forez n’oublie jamais ses soldats, certains y laissent une empreinte plus singulière que d’autres. Passé du rival lyonnais à Geoffroy-Guichard, François Clerc a su conquérir le cœur des Verts par son professionnalisme et sa combativité. Huit ans après son départ de l'ASSE, que devient l’ancien latéral droit international ? Entre stagnation chez les amateurs et exposition médiatique maximale pour la Coupe du Monde, portrait d'un homme de défis.

Pour comprendre la trace laissée par François Clerc à Saint-Étienne, il faut remonter à l’été 2012. Arrivé libre après deux piges dans le sud à l'OGC Nice, le Gone de formation va rapidement faire taire les sceptiques. En quatre saisons sous la tunique verte, il totalise 104 matchs et 3 buts, s'imposant comme un titulaire indiscutable de l'ère Christophe Galtier. Avant de venir à l'ASSE, il avait également été appellé avec les bleus à 13 reprises entre 2006 et 2008 mais n'avait pas joué la Coupe du Monde en Allemagne.

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Son fait d'armes le plus mémorable ? Au-delà de la liesse collective lors du sacre en Coupe de la Ligue 2013, François Clerc a signé un chef-d’œuvre resté dans les mémoires de Geoffroy-Guichard. Un mois avant de soulever le trophée au Stade de France, le latéral droit enfile le costume de sauveur face au grand PSG de Carlo Ancelotti. D'une superbe frappe de l'extérieur du pied, il climatise les Parisiens et arrache le point du match nul (2-2).

Après avoir défendu le maillot stéphanois jusqu'à l'issue de la saison 2015-2016, il s’offre un dernier défi en Corse, au Gazélec Ajaccio, où il raccroche définitivement les crampons deux ans plus tard.

Le projet d'Andrézieux-Bouthéon : l'ambition de la Ligue 2 se heurte à la réalité de la N2

Dès la fin de sa carrière de joueur, François Clerc ne s'est pas éloigné des terrains, ni de la région ligérienne. Le 31 mars 2019, l'ancien international français (13 sélections) endosse un tout nouveau costume : celui de président du club d'Andrézieux-Bouthéon, pensionnaire de National 2.

S’il a demandé du temps, l'ambition affichée à l'époque était limpide : structurer le club pour l'emmener, à moyen terme, jusqu'aux portes de la Ligue 2. Pourtant, le football amateur est une terre de transition impitoyable. Sept ans après sa prise de fonction, le constat est plus mitigé.

Le club d'Andrézieux stagne au quatrième échelon du football français. Cette saison encore, les hommes du président Clerc ont soufflé le chaud et le froid, terminant à une honorable mais insuffisante 6ème place de leur poule. Le rêve du professionnalisme est pour l'instant mis en veilleuse, mais l'ancien Vert continue de s'accrocher à son projet.

De Ligue 1+ à la Coupe du Monde avec M6

À défaut de truster les sommets du football amateur avec Andrézieux, François Clerc s'est trouvé une seconde jeunesse... sur les plateaux de télévision. Son expertise tactique et sa parole posée séduisent de plus en plus les diffuseurs.

Depuis cette saison, les passionnés de football peuvent retrouver l’ancien défenseur aux commentaires et à l'analyse sur la plateforme Ligue 1+, où il décrypte les rencontres du championnat de France de l'élite.

Mais c'est au niveau international que Clerc passe un cap majeur cet été. Il a en effet été recruté par le groupe M6 pour intégrer leur prestigieuse équipe de consultants à l'occasion de la Coupe du Monde aux États-Unis, qui a débuté le 11 juin dernier. Un coup de projecteur immense pour l'ancien Stéphanois, qui commentera les exploits des plus grandes stars de la planète.

À 43 ans, François Clerc prouve qu'il y a une vie passionnante après le rectangle vert. Entre la gestion quotidienne d'un club de National 2 et le strass des caméras internationales, l'ancien héros de 2013 ne chôme pas. Et le peuple vert, lui, garde toujours un œil bienveillant sur son ancien numéro 2.