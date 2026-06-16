La Coupe du Monde a débuté depuis plusieurs jours, mais toutes les équipes n’ont pas encore fait leur entrée en lice. Alors que les Bleus débuteront leur Mondial ce mardi soir, la Nouvelle-Zélande de Ben Old (ASSE) a lancé sa compétition face à l’Iran cette nuit.

Pour la troisième fois de son histoire, l’équipe de football néo-zélandaise s’est qualifiée pour la Coupe du monde. Ce n’est pas une surprise, le ballon rond réussit moins que le ballon ovale sur les terres de Ben Old. Présents dans le groupe G, les coéquipiers du latéral de l’ASSE espéraient bien débuter cette nuit.

Une préparation délicate avant la Coupe du Monde

Avant de lancer son mondial ce mardi à 3h (heure française), la Nouvelle-Zélande a perdu ses deux matchs de préparation. Le 3 juin, face à Haïti, les Kiwis se sont lourdement inclinés sur le score de quatre buts à zéro. Les coéquipiers de Ben Old, qui a joué les 25 dernières minutes, ont sombré à Miami. Face à un anniversaire qui semblait à leur portée, les Néo-Zélandais n’ont pas vraiment rassuré leur peuple.

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Ben Old s'offre une belle opposition avant le mondial

Quatre jours plus tard, la Nouvelle-Zélande a affronté l’un des favoris de cette Coupe du Monde à Tampa, en Floride. Les Kiwis ont essuyé un second revers face à l’Angleterre. Battus 1-0, les Kiwis ont été largement dominés par les hommes de Thomas Tuchel, largement supérieurs sur le papier.

Touché en fin de saison avec l’ASSE, Ben Old n’avait pas débuté la rencontre. Le joueur stéphanois est entré à l’heure de jeu. Après ces deux matchs de préparation, il espérait retrouver une place dans le onze face à l’Iran pour connaître son premier match lors d’un mondial.

Une qualification envisageable pour les All-Whites ?

Dans une poule composée de la Belgique, de l’Égypte et de l’Iran, la Nouvelle-Zélande a ses chances. Si les Diables Rouges sont favoris, les trois autres sélections du groupe G peuvent se disputer la seconde voire la troisième place pour aller en seizièmes de finale.

Pour rappel, huit des douze équipes qui termineront troisièmes de leur poule se qualifieront pour la phase a élimination directe. Un classement sera établi en fonction des résultats de chaque sélection. Les huit avec le meilleur bilan seront au prochain tour.

Grande première pour Ben Old

Dans une rencontre très disputée et très plaisante à suivre au SoFi Stadium d'Inglewood, ce sont les Néo-Zélandais qui ont pris le jeu à leur compte dès l'entame du match. Ils ont même ouvert le score à la 7e minute de jeu par l'intermédiaire d'E. Just. Les All Whites ont joué sans complexe face à la très expérimentée nation iranienne, dont la moyenne d'âge s'élève à 32 ans. Revenu au score par l'intermédiaire de R. Rezaeian à la demi-heure de jeu, la "bande à Taremi" a été grandement perturbé par la qualité technique et le collectif néo-zélandais. Omniprésent, E. Just a doublé la mise à la 54e minute de jeu au terme d'une action collective rondement menée. Mais dix minutes plus tard, les All Whites craquaient à nouveau, eux qui espèrent encore décrocher leur première victoire dans un Mondial.

Rentré à la 67e minute de jeu, Ben Old, l'ailier stéphanois reconverti cette saison en latéral, semble convaincre à son nouveau poste. En effet, son sélectionneur, Darren Bazeley, a fait entrer le Stéphanois au poste de latéral gauche en lieu et place de L. Cacace. Une grande première donc pour Ben Old, qui s'offrait sa 25e apparition sous le maillot de sa sélection et sa première en Coupe du monde. Actif dans son couloir, il a adressé un centre qui aurait pu être décisif dans le temps additionnel, mais la tête de Chris Wood n'a pas permis de tromper la vigilance du portier iranien. Le score final (2-2) restera inchangé, permettant aux deux équipes de se partager les points et de préserver le statu quo dans ce groupe G.