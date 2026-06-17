Elye Wahi, le jeune attaquant de l'OGC Nice actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d'Ivoire, a été arrêté par la police française pour des soupçons de corruption sportive et de paris truqués. Une interpellation survenue le 29 mai dernier, quelques minutes seulement après avoir scellé le destin de l'ASSE lors du barrage retour pour la Ligue 1.

Selon les informations de The Athletic, l’enquête menée par le parquet de Marseille porte sur des soupçons de "spot-fixing" (manipulation d'un fait de jeu précis). La Ligue de Football Professionnel (LFP) a alerté les autorités après avoir détecté des flux de paris hautement suspects concernant un carton jaune reçu délibérément par le joueur.

Les faits remontent au 17 mai, lors de la rencontre entre Nice et Metz. À la 35e minute, Wahi écope d’un avertissement pour un tacle à retardement. Ce carton jaune, son cinquième depuis son arrivée au Gym, a eu une conséquence directe et majeure pour la suite de la saison des Azuréens : une suspension automatique pour le match aller des barrages de relégation face à l'ASSE.

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Le 26 mai, sans son attaquant ivoirien que Nice s'est présenté au match aller à Geoffroy-Guichard, où les Verts avaient concédé le nul (0-0) face à une équipe niçoise privée de son arme offensive numéro un.

Wahi interpellé dans les coulisses du stade après avoir fait battu l’ASSE

De retour de suspension pour le match retour le 29 mai, Elye Wahi a malheureusement été le grand artisan du maintien de Nice et de l'échec de l'ASSE. Aligné d'entrée, l'attaquant a marqué la rencontre en inscrivant un doublé décisif lors de la victoire niçoise (4-1), brisant les espoirs de montée des Stéphanois.

Le président de Nice charge l'ASSE après le barrage perdu

Mais les coulisses de cette rencontre cachaient un scénario surréaliste. Immédiatement après avoir reçu le trophée de homme du match et célébré le maintien, le joueur de 23 ans a été arrêté par les enquêteurs du service anti-corruption de la police française.

Le parquet de Marseille a confirmé l'information à The Athletic, sans préciser qu'il s'agit d'Elye Wahi :

« Un joueur de football de 23 ans évoluant en Ligue 1 a été arrêté le 29 mai dans le cadre d'une enquête ouverte pour escroquerie en bande organisée, corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment. »

Enquête en cours durant le Mondial 2026

Ressorti libre de sa garde à vue sans qu'aucune charge ne soit formellement retenue contre lui à ce stade, Elye Wahi a pu s'envoler pour l'Amérique du Nord afin de disputer la Coupe du Monde avec les Éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs débuté la compétition dimanche dernier lors de la victoire face à l'Équateur (1-0).

Alors que l'enquête suit son cours en France pour déterminer si le barrage de l'ASSE a été indirectement faussé par une manipulation de cartons en amont, la FIFA et la fédération ivoirienne n'ont pas encore souhaité commenter l'affaire. L'entourage du joueur reste également présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.