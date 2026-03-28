Pour la seconde rencontre de Yannick Chandioux sur le banc de l'ASSE, les Vertes recevaient le Racing Club de Lens. Une rencontre très importante, dans la course au maintien en Arkema Première Ligue. Résumé de la rencontre qui se disputait devant de 8 825 personnes à Geoffroy-Guichard.

L'ASSE féminine a réalisé son record d'affluence ce samedi dans le Chaudron. Après le dernier match face au Paris FC, Yannick Chandiuoux s'est exprimé sur l'objectif de cette fin de saison. "J'ai dit au groupe qu'il y avait cinq étapes. La première, c'était certainement la plus difficile, parce que le PFC c'est une équipe de Ligue des Champions, performante, qui veut aller chercher la deuxième place. À partir du moment où on a ce constat aussi sous nos yeux, on peut estimer qu'il y a des choses positives, oui."

La composition de l'ASSE

👥 Le XI stéphanois pour #ASSERCL à Geoffroy ! 👊 Allez les Vertes ! 💚 pic.twitter.com/LxL3znSQI2 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) March 28, 2026

Résumé de la rencontre

Le coup d'envoi est donné par les joueuses du Racing Club de Lens. L'entâme de match est plutôt plaisante avec deux équipes qui ont pour objectif de l'emporter. A la 10e minute de jeu, Lens par en contre. D'un superbe tacle, Chloé Tapia récupère le ballon. Dans la suite de l'action, Sarah Cambot, trouve Nadjma Ali-Nadjim dans la profondeur. La joueuse de l'ASSE trompe la gardienne lensoise, 1-0 ! Malheureusement un quart d'heure plus tard, la buteuse est contraint de céder sa place à Nikolina Istocki. Peu avant la mi-temps, Lens égalise, 1-1... Tout est à refaire. La fin de première période est moins animée. La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-1.

Le premier but de cette J19 d'#ArkemaPL est stéphanois 🟢 ASSE 1-0 RCL pic.twitter.com/mGY50QQSdT — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) March 28, 2026

A l'entâme de la seconde période, Yannick Chandioux effectue un second changement. Amandine Pierre-Louis prend la place d'Alexandria Lamontagne. L'ASSE doit absolument s'imposer, c'est indispensable.

Peu après l'heure de jeu, la rencontre s'emballe. Quelques instants après une occasion d'Amandine Pierre-Louis et Sarah Cambot, les Vertes inscrivent leur second but ! Moira Kelley trompe la portière lensoise et inscrit le but du 2-1. Il faut absolument tenir ! Philippe Chandioux, souhaite bloquer les transitions offensives lensoises. Ainsi, Héloïse Mansuy remplace Chloé Tapia. Un nouveau double changement est effectué à la 90e. Sarah Cambot est remplacée par Kaylan Bradford-Williams. Tyler Isgrig laisse elle sa place à Laura Hermann. L'ASSE se procure encore quelques occasions s'en parvenir à marquer un troisème but. Mais, l'essentiel est assuré avec ce précieux succès. C'est sur ce score de 2-1 que le match se termine. En s'imposant les Vertes remontent à hauteur de leur adversaire du soir et sortent provisoirement de la zone de relégation en attendant les résultat final du match entre l'OM et Montpellier.