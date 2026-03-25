Peu utilisé avec les pros de l’ASSE depuis son arrivée, Strahinja Stojkovic a rejoint les U19 serbes en début de semaine. Le jeune latéral et ses coéquipiers affrontaient leurs homologues Anglais ce mercredi. Résumé.

Arrivé début août dernier en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, Strahinja Stojkovic n’a pas eu beaucoup d’occasions de se montrer avec le groupe pro de l’ASSE. Le jeune latéral Serbe n’a joué qu’une vingtaine de minutes en Ligue 2 face au Mans, fin octobre, ainsi qu’une mi-temps en Coupe de France face à Ecotay Moingt.

Ce faible temps de jeu avec le groupe professionnel n’est pas surprenant. Le club ligérien ne comptait pas lancer trop vite son jeune joueur dans le monde professionnel français. Les Verts l’utilisent régulièrement avec la réserve. Hormis la défaite face à Chamalières le week-end dernier, le Serbe avait joué les huit derniers matchs avec l’équipe de Sylvain Gibert.

Appelé avec la Serbie U19 pour cette trêve, Strahinja Stojkovic espère engranger du temps de jeu dans des matchs qui comptent. Les jeunes Serbes disputent les qualifications à l’Euro U19, tout comme Axel Dodote et Paul Eymard avec les Bleuets.

Angleterre - Serbie

La rencontre se jouait ce midi entre deux sélections reconnus pour leur réservoir de talents. Strahinja Stojkovic a débuté la rencontre sur le flanc droit de la côté serbe. Une titularisation qui confirme les espoirs que son sélectionneur, Sladan Nikolic, place en lui.

Malgré l'opposition de taille face à eux, c'est bien les jeunes serbes qui se sont imposés. Une victoire 2-0 avec des réalisations de Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) et Bodgan Kostic (Partizan FK). Une victoire qui permet à la Serbie de prendre la tête de sa poule devant son adversaire du jour, l'Angleterre. Les U19 Portugais affronteront la Pologne. Deux adversaires que Stojkovic et ses compatriotes affronteront le 28 mars (Portugal) et le 31 mars (Pologne). L'occasion parfaite pour que le jeune stéphanois poursuive son apprentissage.

Source : SofaScore