Entre frustration et impatience, Irvin Cardona traverse une période contrastée. S’il reste un élément important du collectif d’Eirik Horneland, l’attaquant stéphanois montre ces dernières semaines quelques signes d’agacement inhabituels.

Simple passage à vide ou vraie tension intérieure ?

Irvin Cardona, une trajectoire mouvementée

La carrière d’Irvin Cardona n’a jamais suivi une ligne droite. Son premier prêt à Saint-Étienne, lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, avait tout du conte de fées : 10 buts et 3 passes décisives en cinq mois, un rôle majeur dans la montée en Ligue 1, et un public conquis.

Pourtant, l’été suivant, le club du Forez n’avait pas souhaité le transferer, et le joueur avait rejoint l’Espanyol Barcelone. Une expérience manquée, écourtée dès janvier 2025. C’est à ce moment-là que l’ASSE a de nouveau ouvert ses bras au Nîmois, qui a finalement signé définitivement en mai dernier, avec l’ambition de s’inscrire dans la durée.

Une concurrence plus forte que prévue à l'ASSE

Préparé dès l’été avec le groupe d’Horneland, Cardona devait être l’un des piliers offensifs des Verts. Et s’il a réussi un début de saison intéressant, notamment grâce à sa complémentarité avec Lucas Stassin, il a aussi vu la concurrence s’intensifier.

Touché par une maladie qui a ralenti sa préparation, Cardona a laissé le champ libre à Augustine Boakye, impressionnant ces dernières semaines (5 passes décisives et 2 buts). Résultat : le statut de titulaire indiscutable du Français s’effrite légèrement. De peser sur son comportement.

Des gestes d’humeur inhabituels

Ces derniers jours, plusieurs épisodes traduisent un état de tension inhabituel chez l’ancien Brestois.

Sélectionné pour la première fois avec Malte, Cardona avait marqué lors de sa grande première avant d’être expulsé pour un geste d’humeur, le tout premier carton rouge de sa carrière.

🎥 La ralenti du carton rouge d'Irvin Cardona pour un coup de coude lors d'un duel sur corner, sévère ou pas selon vous ?pic.twitter.com/qDaGnQsTzM https://t.co/FzT0RTYhdQ — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 9, 2025

Zal wel aan mij liggen hoor, maar als je hier geen rood voor geeft kun je toch net zo goed het hele VAR-systeem opdoeken? Bal is al een meter verder… #mltned #malned pic.twitter.com/qsJcybwZtf — Ontaal ⚫️ (@ontaal) October 9, 2025

Face à Montpellier, il s’est accroché verbalement avec Alexandre Mendy, sans conséquence, mais dans une atmosphère électrique. Et cette semaine, avec sa sélection, il a écopé d’un nouvel avertissement contre les Pays-Bas , après une faute évitable

De simples incidents ? Peut-être. Mais ces épisodes laissent entrevoir un mélange de frustration et d’impatience, à l’image d’un joueur qui cherche à retrouver son influence dans le jeu.

Cardona a le soutien d’Horneland

En interne, Eirik Horneland garde toute sa confiance en son attaquant. Le technicien norvégien sait que Cardona a besoin de rythme et de sérénité pour redevenir décisif.

Le joueur, lui, reste pleinement impliqué dans le projet stéphanois. Sa combativité et sa générosité ne sont pas remises en cause.

À 28 ans, Cardona sait que cette saison peut marquer un tournant : entre retour en grâce et frustration contenue, il devra trouver l’équilibre pour redevenir le facteur X d’une équipe ambitieuse.