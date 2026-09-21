Pas de match pour les professionnels, pas de reprise pour le centre de formation. Cette semaine du 21 au 27 septembre s'annonce nettement plus calme du côté de l'ASSE, entre trêve internationale et calendrier allégé.

Une semaine sous le signe de la pause

Après l'intensité du déplacement à Metz et la frustration d'un nul arraché in extremis par les Messins, place à la respiration. La trêve internationale a vidé une partie du groupe professionnel, plusieurs joueurs ayant rejoint leurs sélections respectives pour cette fenêtre de fin septembre. Du côté du centre de formation, c'est également calme plat, aucune échéance n'étant programmée cette semaine.

Seule exception à ce programme allégé : les féminines de Yannick Chandioux, qui seront bien sur les terrains. Elles disputeront un rendez-vous de Coupe LFFP face à Nantes, ce samedi à 14h, au stade Salif-Keita.

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ASSE : Quatre points envolés, le constat de Yannick Chandioux

La semaine de l'ASSE

Lundi 21 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos

Mardi 22 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Mercredi 23 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Sohaib Naïr contre la Zambie

Jeudi 24 septembre

Repos pour les pros masculins

Entraînement des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Internationaux : Augustine Boakye contre la Côte d'Ivoire, Irvin Cardona contre Andorre, Ben Old contre la Palestine, Kévin Pedro contre la Guinée Équatoriale

Vendredi 25 septembre

Repos pour les pros masculins

Entraînement des pros féminines ouvert au public (14h, Salif-Keita)

Internationaux : Áron Csongvai contre l'Ukraine, Zuriko Davitashvili contre l'Irlande du Nord, Nadir El Jamali contre l'Allemagne, Mamour Ndiaye contre le Mozambique

Samedi 26 septembre

Repos pour les pros masculins

Internationaux : Tamar Svetlin contre l'Écosse

Coupe LFFP (Journée 2) : ASSE - Nantes au stade Salif-Keita (14h)

Dimanche 27 septembre

Internationaux : Adam Baallal contre la Tunisie U20, Irvin Cardona contre le Liechtenstein, Sohaib Naïr contrele Burundi, Ben Old contre la Chine