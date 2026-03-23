La dernière trêve internationale de la saison a débuté pour certains joueurs stéphanois. Plusieurs joueurs de l’ASSE ont rejoint leurs sélections respectives en cette fin du mois de mars. Entre amicaux, matchs de préparation en vue de la Coupe du monde ou encore Ligue des nations, les enjeux sont multiples pour les internationaux des Verts. Programme complet.

En cette fin mars, les sélections s’apprêtent à vivre leur dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Plusieurs joueurs de l’AS Saint-Etienne (ASSE) comme Ebenezer Annan ou Augustine Boakye n’ont pas été retenus avec le Ghana et semblent loin d’obtenir un ticket pour l’Amérique du Nord en juin.

D’autres ont bel et bien été convoqués mais n’auront pas la chance de disputer la Coupe du monde cet été. Zuriko Davitashvili (Géorgie) et Irvin Cardona (Malte) représentent des sélections qui ne se sont pas qualifiées lors des éliminatoires.

Les jeunes joueurs formés à l’ASSE, Axel Dodote et Paul Eymard, vont quant à eux représenter les U19 français lors de cette trêve. Abdoulaye Kanté ira également rejoindre la sélection espoirs ivoirienne.

Enfin, plusieurs joueurs stéphanois vont avoir l’occasion de gagner la confiance de leur sélectionneur en vue du Mondial. Ben Old a rejoint les Kiwis pour disputer deux rencontres amicales afin de continuer à préparer la Coupe du monde. Lucas Stassin a quant à lui été convoqué pour la première fois avec la Belgique et espère gagner sa place pour juin prochain.

Trois matchs de qualification pour deux jeunes de l’ASSE, Stojkovic également concerné

Sélectionnés avec les jeunes Français, Axel Dodote et Paul Eymard vont prendre la direction de la Croatie pour disputer trois matchs de qualification à l’Euro U19. Mercredi, ils défieront la Norvège à 15h15. Trois jours plus tard à la même heure, les deux jeunes joueurs de l’ASSE se mesureront à la Suisse U19 avant de terminer face à la Croatie le mardi 31 mars à midi.

Strahinja Stojkovic est également concerné par ces matchs de qualification. Le jeune latéral recruté cet été va disputer trois rencontres avec les U19 Serbes. Ce mercredi, ils défieront l'Angleterre à midi, avant d'affronter le Portugal, samedi à 17h00, puis ils termineront face à la Pologne le mardi 31 mars à 17h00

Première pour Kanté avec la Côte d’Ivoire Espoirs

Convoqué pour la première fois avec les Espoirs ivoiriens, Abdoulaye Kanté va disputer une double confrontation amicale face au Maroc U23. Le milieu de l’ASSE et ses coéquipiers iront à Rabat ce jeudi 26 mars puis le lundi 30 mars pour défier les jeunes Marocains. L’horaire de ces matchs n’a pas été communiqué.

Cap sur la Ligue des nations pour Cardona

De retour avec Malte, Irvin Cardona s’apprête à disputer une double confrontation décisive face au Luxembourg. Cette opposition a pour but de déterminer la poule dans laquelle les Maltais évolueront lors de la prochaine Ligue des nations. En cas de victoire, Malte jouera face à l’Islande, la Bulgarie et l’Estonie en Ligue C. En cas de défaite, Malte sera en Ligue D face à Andorre et le perdant de la confrontation entre Gibraltar et la Lettonie.

Le match aller aura lieu à Malte ce jeudi 26 mars à 18h, tandis que le retour à Luxembourg se disputera le mardi 31 mars à la même heure.

Deux amicaux pour le meilleur buteur de l’ASSE

Willy Sagnol a convoqué Zuriko Davitashvili pour les deux prochaines rencontres amicales de la Géorgie. Le meilleur buteur de l'ASSE espère obtenir du temps de jeu avec sa sélection durant cette trêve. Ce jeudi, les Géorgiens seront opposés à Israël à 18h avant d’aller défier la Lituanie trois jours plus tard à 15h.

Objectif Coupe du monde pour Old et Stassin

Replacé comme latéral gauche depuis la fin de l’année 2025, Ben Old espère disputer la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande, peu importe son rôle en sélection. Le numéro onze de l’ASSE aura l’occasion de gagner définitivement sa place pour l’Amérique du Nord lors des deux rencontres amicales des Kiwis. Vendredi prochain à 7h du matin (heure française), les Néo-Zélandais joueront face à la Finlande. Les coéquipiers de Ben Old affronteront ensuite le Chili à 8h, lundi 30 mars.

À quelques mois de la Coupe du monde, Lucas Stassin va avoir l’opportunité de voyager aux États-Unis en cette fin mars. Pour la première fois, l’attaquant de l’ASSE a été sélectionné par Rudi Garcia avec les Diables Rouges. La Belgique défiera deux des trois pays organisateurs lors de ce Mondial 2026. D’abord opposés aux États-Unis le samedi 28 mars à 20h30, les Belges seront ensuite face au Mexique le mercredi 1er avril à 3h du matin.

Programme complet des internationaux de l’ASSE

France U19 (Axel Dodote & Paul Eymard)

Norvège – France : mercredi 25 mars à 15h15

France – Suisse : samedi 28 mars à 15h15

France – Croatie : mardi 31 mars à 12h

Serbie U19 (Strahinja Stojkovic)

Serbie - Allemagne : mercredi 25 mars à 12h

Portugal - Serbie : samedi 28 mars à 17h

Serbie - Pologne : mardi 31 mars à 17h

Côte d’Ivoire Espoirs (Abdoulaye Kanté)

Maroc – Côte d’Ivoire : jeudi 26 mars (heure inconnue)

Maroc – Côte d’Ivoire : lundi 30 mars (heure inconnue)

Malte (Irvin Cardona)

Malte – Luxembourg : jeudi 26 mars à 18h

Luxembourg – Malte : mardi 31 mars à 18h

Géorgie (Zuriko Davitashvili)

Géorgie – Israël : jeudi 26 mars à 18h

Lituanie – Géorgie : dimanche 29 mars à 15h

Nouvelle-Zélande (Ben Old)

Nouvelle-Zélande – Finlande : vendredi 27 mars à 7h

Nouvelle-Zélande – Chili : lundi 30 mars à 8h

Belgique (Lucas Stassin)