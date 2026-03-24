Le sprint final est lancé et, à mesure que les journées s’égrènent, la Ligue 2 se resserre. La 28e journée n’a pas bouleversé la hiérarchie en tête, mais elle a confirmé une chose : la montée se jouera autant sur le calendrier que sur la forme du moment.

Leader solide après son large succès contre Dunkerque (5-1), Troyes avance toujours en tête avec 57 points. Mais derrière, la dynamique change. Saint-Étienne déroule, Le Mans ne lâche rien et le Red Star s’invite sans bruit. Dans ce contexte, le programme des prochaines semaines pourrait faire la différence.

Troyes, deux déplacements compliqués

À commencer par celui de Troyes. Sur le papier, le leader n’est pas le plus à plaindre, mais la réalité est plus nuancée. Les Aubois vont devoir négocier plusieurs déplacements délicats, notamment à Montpellier et Rodez, deux équipes encore en course pour le haut de tableau. Surtout, un choc les attend à Geoffroy-Guichard face à Saint-Étienne. Un rendez-vous qui pourrait peser très lourd dans la balance. Si la fin de saison semble plus abordable, avec Laval puis Grenoble, Troyes n’aura pas le droit à l’erreur dans ces confrontations directes. Sa marge reste fragile.

Les 6 derniers matchs de Troyes

Montpellier – extérieur

Rodez – extérieur

Boulogne-sur-Mer – domicile

ASSE – extérieur

Laval - domicile

Grenoble – extérieur

L'ASSE a les clefs de la Ligue 1 dans les mains

Dans son sillage, l'ASSE avance avec assurance. La démonstration face à Annecy (4-0) a confirmé la montée en puissance des Verts, désormais deuxièmes avec 53 points. Mais au-delà de la forme, leur calendrier mérite d'être observé. Contrairement à leurs concurrents, les Stéphanois bénéficient d’un enchaînement plus favorable, avec plusieurs matchs à domicile et des adversaires issus de la seconde moitié de tableau. Le choc face à Troyes sera évidemment déterminant, mais il se disputera dans le Chaudron. Aujourd’hui, Saint-Étienne semble avoir les cartes en main.

Les 6 derniers matchs de l’ASSE

Nancy – extérieur

Dunkerque – domicile

Bastia – extérieur

Troyes – domicile

Rodez – extérieur

Amiens – domicile

Le Mans, le poil à gratter de la Ligue 2

Derrière ce duo, Le Mans avance discrètement, mais efficacement. Sa victoire spectaculaire à Amiens (4-3) a marqué les esprits et replacé le club sarthois au cœur de la lutte. Avec 50 points, il reste en embuscade, porté par une dynamique offensive impressionnante. Son calendrier, lui, présente une particularité : peu de confrontations directes avec les cadors. Une opportunité, mais aussi un piège. Car face à des équipes comme Pau, Boulogne, Clermont ou Grenoble, tout faux pas peut coûter cher. Le vrai tournant se situera probablement lors de la réception de Reims, puis lors du déplacement à Bastia. Un finsih compliqué. Le Mans a toutefois le profil parfait de l’outsider capable de tout renverser.

Les 6 derniers matchs du Mans

Pau – domicile

Boulogne-sur-Mer - extérieur

Clermont – domicile

Grenoble – extérieur

Reims – domicile

Bastia – extérieur

Ligue 2 : Le Red Star ne lachera rien

Dans cette lutte à plusieurs, le Red Star avance sans faire de bruit. Sa victoire à Clermont (1-0) lui permet de rester au contact, avec 47 points. Son calendrier est sans doute le plus atypique. Moins exposé aux gros chocs, le club audonien pourrait profiter des affrontements entre concurrents directs. Il n’a pas forcément la pression, mais il a une vraie carte à jouer. Dans une fin de saison tendue, cette position d’attente peut devenir un avantage considérable.

Les 6 derniers matchs du Red Star

Laval - domicile

Bastia - domicile

Reims - extérieur

Guingamp - domicile

Amiens - extérieur

Montpellier - domicile

Ligue 2 : Reims se relève

Enfin, Reims reste dans la course, mais avec une marge de manœuvre bien plus réduite. Sa victoire à Guingamp (2-0) lui permet de rester au contact, mais le calendrier s’annonce particulièrement compliqué. Les Rémois devront affronter plusieurs rivaux directs, dont le Red Star et surtout Le Mans à l’extérieur. Dans ce contexte, ils n’ont plus vraiment le choix : il faudra enchaîner les résultats. La moindre erreur pourrait être fatale. Tous les jokers ont déjà été grillés.

Les 6 derniers matchs de Reims

Boulogne-sur-Mer – domicile

Laval – extérieur

Red Star – domicile

Nancy – domicile

Le Mans – extérieur

Pau - domicile

Ligue 2 : Qui a le meilleur calendrier ?

À l’heure d’entrer dans les dernières semaines de compétition, une tendance se dessine. Troyes reste en tête, mais son avance ne garantit rien. Le Mans est en pleine dynamique, le Red Star s'accroche fermement, et Reims joue sa survie dans le top 5. Mais Saint-Étienne pourrait avoir un léger avantage. Non pas seulement grâce à sa forme, mais parce que son calendrier lui offre une opportunité rare : contrôler son destin à Geoffroy-Guichard.

Toutefois, la Ligue 2 a cette saison encore démontréer son imprésibilité. Il faudra garder ses nerfs pour faire respecter la hiérarchie sur les six journées à venir. Des surprises interviendront proibablement. L'ASSE devra poursuivre sur sa lancée pour espérer atteindre son objectif : retrouver sa place en Ligue 1.

Source : Classement Ligue 2

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