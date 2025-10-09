Irvin Cardona était sur le pont ce jeudi soir pour disputer le 6ème match de qualifications à la Coupe du monde 2026. La tâche s’annonçait délicate pour la sélection maltaise et pour l’attaquant de l’ASSE face aux Pays-Bas de Virgil Van Dijk. Résumé de la rencontre.

Malgré un carton rouge reçu pour sa seconde apparition sous les couleurs de sa nouvelle sélection, Irvin Cardona est bien présent avec Malte lors de cette trêve. L’attaquant de l’ASSE a été expulsé en amical. Toutefois, cette sanction ne le prive pas des rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2026.

Une convocation qui devrait permettre à Irvin Cardona d’engranger un peu de temps de jeu. Depuis le succès des Verts face à Reims lors de la 6ème journée de Ligue 2, l’ancien brestois n’a plus été titularisé avec l’ASSE. Il n'a pas joué à Amiens (0-1) 3 jours plus tard. Derrière, l'international maltais n’a eu que quelques minutes face à Guingamp (2-3). Puis il a joué la seconde mi-temps à Montpellier (0-2) ce samedi. Si Augustine Boakye, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont aptes à débuter, Irvin Cardona se retrouve alors comme le 4ème choix d’Eirik Horneland. Une situation qui réduit alors son temps de jeu contrairement à la saison passée.

Le rêve de Coupe du Monde déjà brisé ?

Avant même la réception du leader de sa poule ce jeudi soir, les Maltais semblaient bien mal embarqués dans ce groupe G. Derniers avec 2 points, Malte était condamné à un exploit face aux Néerlandais pour entretenir un infime espoir de qualification à la Coupe du monde 2026. Grands favoris de la poule, les Pays-Bas comptaient 10 points en 4 matchs avant de se déplacer à Malte. Ils pouvaient prendre 3 longueurs d’avance sur les Polonais, exemptés lors de cette journée.

Avant le match, Malte était d’ores et déjà prévenu, une défaite ce soir serait officiellement synonyme d’élimination et de non participation à la Coupe du monde 2026. Avant même la réception des Pays-Bas, Irvin Cardona et les siens semblaient déja loin du rêve américain…

Pas d'exploit pour l'attaquant de l'ASSE

Titulaire dans cette rencontre déséquilibrée, Irvin Cardona n'a pu faire grand chose pour éviter la défaite de sa sélection. Les Maltais vont céder une première fois sur un penalty de Cody Gakpo (12'). 0-1, c'est le score à la pause pour des Néerlandais, qui vont doubler la mise en début de deuxième période, sur un nouveau penalty de l'attaquant de Liverpool (48'). Un Cody Gakpo définitivement trop fort pour Cardona et ses coéquipiers. L'attaquant offre une passe décisive à Tijjani Reijnders (57') qui met fin au suspense de la partie. Dans le temps additionnel, Memphis Depay marque un dernier but (90'+3) pour les Pays-Bas.

Averti à la 55e, Cardona cède sa place à Tuma en fin de partie (87'). Avec cette défaite (0-4) face à un mastodonte du football européen, Malte dit adieu à la Coupe du monde 2026. L'attaquant de l'ASSE disputera un nouveau match dimanche 12 octobre face à la Bosnie-Herzégovine (19 h), cette fois en amical.