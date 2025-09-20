A quelques minutes du coup d'envoi de ce ASSE - Stade de Reims en clôture de cette 6ème journée de Ligue 2 BKT, l'objectif est clair pour les stéphanois gagner pour reprendre la place de leader chipée par le Red Star victorieux (1-0) en déplacement à Nancy ce vendredi soir.

Attaquant de l’AS Saint-Étienne, Irvin Cardona vient d’ouvrir un nouveau chapitre inattendu de sa carrière internationale. À 28 ans, le Vauclusien a honoré ses premières sélections avec Malte, pays de ses ancêtres par son arrière-grand-père Pablo. Entre fierté familiale, découverte d’une nouvelle culture et débuts contrastés – un but à chacune de ses deux premières apparitions, mais aussi une expulsion frustrante – l’ancien international Espoirs français racontait, il y a quelques jours, une aventure qu’il aurait presque aimé débuter plus tôt.

Au micro de Bein Sport , c'est Cardona qui s'exprime pour l'ASSE puis Teddy Teuma qui s'exprime pour le Stade de Reims, les deux internationaux Maltais s'échange des politesses avant la rencontre de ce soir.

"Ce soir est-ce qu'il y'aura des petits ponts et des contacts"

Le journaliste terrain BeIN sport Florian Genton, à confronté les deux internationaux maltais qui s'affrontent ce soir. Une première depuis la convocation d'Irvin Cardona avec la sélection. Auteur de son premier but et également d'un carton rouge, ensemble ils reviennent sur ces événements.

Cardona : « Avec Teddy, on s’était déjà parlé en sélection. C’est un joueur qui m’a bien conseillé. Le carton rouge ? C’était un coup de sang, le premier de ma carrière et sûrement le dernier. Teuma est une vraie star là-bas, c’est toujours un plaisir de jouer avec des joueurs de ce niveau. »

Teuma : « Mon rôle, c’était surtout de le mettre en confiance quand il est arrivé. C’est une vraie chance pour Malte d’avoir un joueur comme Cardona. Ce soir, est-ce qu’il y aura des contacts entre nous ? Pas plus que d’habitude, ça reste du football ! (sourire) »