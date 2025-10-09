Ancien défenseur de l’ASSE et désormais joueur d’Elche, Léo Pétrot a accepté de se confier à Peuple-Vert.fr. Le natif de Firminy revient sur son aventure espagnole, son attachement à Saint-Étienne et son regard sur la saison actuelle des Verts.

Avec 99 matchs joués sous le maillot professionnel de l'ASSE, Léo Pétrot, est et restera toujours un amoureux de son club formateur. Originaire de Monistrol-sur-Loire, et arrivé à l'ASSE en 2012 à 15 ans, il a gravi les échelons de la formation pour devenir un pilier de l'équipe réserve et signé en 2018 un contrat professionnel d'un an avec le club. Finalement, après un passage à Andrézieux puis à Lorient, il retrouve l'ASSE et y joue pour 3 saisons jusqu'en juin 2025.

Comment vas-tu ? Comment se passe ton début de saison, collectivement et individuellement ?

"Notre début de saison se passe très bien. On est satisfaits de nos huit premiers matchs, même si le dernier est un peu frustrant au vu de notre prestation décevante. Collectivement, on est contents de ce qu’on arrive à mettre en place dans notre jeu, avec nos valeurs. Je pense qu’on est encore dans un processus de développement tactique, donc c’est encourageant pour la suite.

Individuellement, je suis très content d’être ici et d’apprendre de ce nouveau football. J’ai pris part à toutes les rencontres pour le moment. Forcément, j’aimerais être titulaire, mais je suis aussi dans un processus de développement, donc il faut un peu de temps."

Pour revenir à cet été : Horneland avait dit qu’il souhaitait te prolonger lors de la préparation, et de nombreux supporters militaient pour ta prolongation. Y a-t-il eu des discussions ou les choses ont-elles rapidement été claires ?

"Oui, le coach a fait savoir qu’il voulait me garder. Il y a eu quelques discussions, mais ça ne s’est pas fait. C’est comme ça. Je crois que Saint-Étienne est armé pour remonter dès cette année et qu’un grand avenir attend les supporters stéphanois."

Comment se passe ton aventure en Espagne ? Qu’est-ce qui change pour toi par rapport à Sainté ?

"C’est ma première expérience à l’étranger, donc pas mal de choses sont différentes. Avec ma femme et mes enfants, c’est une vraie adaptation d’être loin de la famille.

Il y a forcément la langue, la culture et la chaleur à prendre en compte. Mais tout se passe bien : j’apprends beaucoup avec un entraîneur qui a une identité de jeu forte, très « à l’espagnole ». Tactiquement, c’est très intéressant, et la charge de travail est également importante, tout étant quantifié. J’ai tout pour continuer à progresser."

Quels sont tes plus grands regrets sur la saison dernière, qui s’est malheureusement soldée par une relégation ?

"La descente, forcément, c’est un immense regret — encore plus quand on est stéphanois. Notamment avec ce dernier match à Geoffroy-Guichard. Je crois qu’on a perdu beaucoup de points sur des détails, ce qui ne nous a pas permis de capitaliser ni d’enclencher une série positive pour la confiance et pour le classement."

Suis-tu toujours le club ? Quel est ton ressenti sur la saison à venir ?

"Oui, je suis toujours l’équipe et je regarde les matchs quand je peux. Je pense que cette saison, avec les attaquants qui sont restés, l’identité forte du coach et la grosse expérience de la Ligue 2 pour beaucoup de joueurs, l’équipe a un bon mélange pour remonter dès cette année, surtout avec l’avantage de jouer à Geoffroy-Guichard, dans cette ambiance incroyable."

Peux-tu nous parler du style Horneland, que tu as côtoyé pendant plus de six mois ?

"Le coach Horneland exige beaucoup de ses joueurs et de son groupe. Il veut une intensité et une concentration maximales à chaque instant du match et des entraînements. Cela lui permet d’avoir le ballon, d’user et de faire mal à ses adversaires."