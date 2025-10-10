Longtemps considéré comme le plus grand espoir du centre de formation stéphanois, Djylian N’Guessan pourrait déjà vivre ses derniers mois sous le maillot vert.

Blessé cet été et encore en convalescence, le jeune attaquant attire de nombreuses convoitises en France comme à l’étranger, alors que sa prolongation tarde à se concrétiser. Actuellement avec l'équipe de France U20 au mondial au Chili, il profite d'un temps de jeu considérable qu'il n'aurait probablement pas obtenu avec le groupe professionnel à l'ASSE.

N'Guessan : Un avenir qui s’écrit en pointillé

Révélé par ses performances impressionnantes en équipes de jeunes dont en équipe de France U17, Djylian N’Guessan semblait destiné à s’imposer progressivement au sein du groupe professionnel d’Eirik Horneland. Mais un pépin physique est venu freiner sa progression dès la reprise estivale. Une absence de plusieurs semaines.

L'ASSE a fait le choix de recruter Joshua Duffus, pour renforcer la rotation offensive derrière Lucas Stassin. Ainsi, il devient possiblement le choix numéro 3 au sein de la hiérarchie stéphanoise, voire même 4 puisque Augustine Boakye est utilisé quelque fois dans ce rôle de 9.

Une prolongation au point mort avec l'ASSE

Sous contrat jusqu’en juin 2027, N’Guessan n’a toujours pas prolongé son engagement, malgré la volonté affichée de la direction sportive. Les négociations sont au ralenti : le clan du joueur ne souhaiterait pas prolonger aux conditions actuelles proposées par l’ASSE.

Cette situation commence à inquiéter, mais ne surprend personne en interne. La signature de son premier contrat professionnel n'avait déjà pas été aisée. L’attaquant bénéficie aujourd'hui d’une forte exposition internationale. À seulement 17 ans, il dispute actuellement la Coupe du Monde U20 avec la sélection française, où il évolue surclassé. Surclassé et titulaire d'une des plus grandes sélections dans une compétition scrutée par tous les scouts européens. Un contexte idéal pour faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Une aubaine pour l'ASSE...

Des clubs déjà à l’affût

Le Paris FC a déjà manifesté son intérêt l’été dernier, mais la concurrence s’est depuis élargie. Plusieurs clubs allemands suivent attentivement l’évolution du dossier et seraient prêts à passer à l’action.

Avec 18 mois restants sur son contrat, N’Guessan représente à la fois une opportunité sportive et financière pour l’ASSE. En cas de départ dès cet hiver, le transfert pourrait rapporter jusqu’à 10 millions d’euros, un montant considérable pour un joueur encore mineur.

N'Guessan à un tournant

Formé à Saint-Étienne depuis les U7, Djylian N’Guessan incarne le modèle de formation stéphanois. Buteur précoce, il avait signé son premier contrat professionnel à 16 ans et 2 mois, devenant le plus jeune joueur du club à atteindre ce statut devant Saint-Maximin et Zouma.

Mais sa trajectoire pourrait prendre un tournant plus rapide que prévu. S’il venait à quitter le Forez dès cet hiver, l’ASSE perdrait l’un de ses plus beaux espoirs… tout en enregistrant une belle vente.

Le dossier est ouvert — et il pourrait bien animer le prochain mercato des Verts.