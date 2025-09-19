Blessé depuis le début de la préparation estivale, Djylian N’Guessan s’apprête à retrouver la compétition. Le jeune joueur de l’ASSE ne découvrira cependant pas les pelouses de Ligue 2 tout de suite. L’attaquant à été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde U20 avec les jeunes bleuets.

Djylian N'guessan figure comme l’un des plus gros espoirs de la formation stéphanoise. Le joueur né en 2008 a découvert le monde professionnel à 16 ans sous les ordres d’Eirik Horneland. Le coach norvégien l’a lancé en professionnel dès son 3ème match sur le banc de l’ASSE face au FC Nantes. L’attaquant a ensuite connu plusieurs rencontres de Ligue 1 durant la seconde partie de saison 2024-2025.

Un été mouvementé pour le jeune attaquant de l’ASSE

L’été avait très mal démarré pour Djylian N’Guessan. Après quelques matchs joués en Ligue 1 sous les ordres d’Eirik Horneland la saison passée, le jeune buteur stéphanois était le seul 9 disponible en début de préparation. Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko ont quitté le Forez, Lucas Stassin était en réathlétisation et Joshua Duffus n’était pas encore arrivé à Saint-Etienne.

Le 5 juillet, Djylian N’Guessan était donc titulaire face à l’Etoile Carouge, à l’Envol Stadium d’Andrézieux, pour la 1ère rencontre amicale de l’été. Si l’ASSE s’est imposée 3-1, elle aura vu son jeune attaquant se blesser musculairement et quitter ses partenaires en première période. Une blessure qui l’a éloigné des pelouses pendant 2 mois. Djylian N’Guessan vient de retrouver le chemin de l’entraînement ces derniers jours et peut reprendre la compétition.

Le mercato à également agité l’été du jeune joueur stéphanois. Plusieurs intérêts venant du Paris FC ou d’Allemagne ont été annoncés lors de la période estivale. Des chiffres allant jusqu’à 7.5 millions d'euros ont été évoqués. Comme pour d’autres, l’ASSE a fermé la porte et conservé son jeune buteur.

N’Guessan part à la coupe du monde U20

Eirik Horneland devra patienter avant de revoir son avant-centre sous le maillot stéphanois. Appelé par Bernard Diomède, le jeune attaquant participera à la Coupe du Monde U20 organisée au Chili. Le rassemblement des Bleuets débute le 22 septembre, soit dans seulement trois jours. La France entrera rapidement dans la compétition avec un premier match programmé face à l’Afrique du Sud, le 29 septembre à Rancagua (23h00). Par la suite, les Tricolores affronteront les États-Unis puis la Nouvelle-Calédonie pour clore cette phase de poules le 5 octobre.

Djylian N’Guessan est le plus jeune joueur de cette sélection. Né en 2008, le jeune attaquant formé à l’ASSE côtoiera des partenaires majoritairement nés en 2005 et 2006. À seulement 17 ans, il ambitionne d’écrire l’histoire en contribuant à décrocher un deuxième sacre mondial U20, douze ans après celui de 2013.