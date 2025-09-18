La Ligue 2 reprend ses droits ce week-end avec une 6ᵉ journée riche en enjeux. Si l’AS Saint-Étienne trône en tête du classement, la concurrence s’organise derrière, entre des outsiders qui conservent leurs ambitions et des clubs mal-classés déjà sous pression.

Après un début de saison dense, le championnat entre dans une phase charnière. Les premiers enseignements se dessinent : Saint-Étienne assume son statut de favori, le Red Star et Troyes confirment leur potentiel, tandis que des équipes comme Boulogne-sur-Mer ou Bastia peinent à trouver leur rythme. Cette nouvelle journée s’annonce importante, tant pour la lutte en haut de tableau que pour le maintien.

Red Star et Troyes en embuscade

Derrière le leader, deux outsiders confirment leur bonne forme : le Red Star et Troyes. Le club audonien s’appuie sur Damien Durand, actuel meilleur buteur du championnat avec quatre réalisations, et sur une assise défensive solide. En déplacement à Nancy, les hommes de Grégory Poirier voudront frapper un grand coup. Les Nancéiens, menés par un collectif équilibré et par des cadres expérimentés, accueilleront le Red Star dans un choc direct du haut de tableau.

De son côté, Troyes, troisième avec dix points, mise sur la révélation Martin Adeline et sur Tawfik Bentayeb, redoutable d’efficacité depuis son retour. Le duel face à Guingamp sera l’occasion de mesurer leurs ambitions.

Pau et Rodez en solides outsiders de ligue 2

Pau, quatrième, cherchera à confirmer sa solidité défensive sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer, lanterne rouge du championnat. Rodez, de son côté, s’appuie sur Tairyck Arconte, déjà auteur de trois buts, pour surprendre Clermont dans un match qui revêt déjà un enjeu dans la course au maintien comme dans celle au top 10.

Dunkerque et Laval veulent confirmer

Avec un début de saison prometteur, Dunkerque et Laval ont su se hisser dans le milieu de tableau. Les Nordistes, emmenés par un duo offensif efficace avec Enzo Bardeli et Anton Sekongo, affrontent Le Mans avec l’ambition de grimper dans la première moitié du classement. Laval, porté par Ethan Clavreul, auteur de trois buts depuis le début de saison, reçoit Amiens pour un duel qui pourrait rapprocher le vainqueur des places de barrage.

Des mal-classés déjà sous pression en ligue 2

En bas de tableau, la situation se complique pour Boulogne-sur-Mer et Bastia. Les Boulonnais n’ont toujours pas inscrit le moindre point et affrontent Pau, une mission délicate. Les Bastiais se déplacent à Montpellier, une autre équipe en difficulté, dans un match déjà crucial pour s’éloigner de la zone rouge. Annecy, 15ᵉ, tentera de se relancer à Grenoble dans un duel entre équipes rhônalpines, en quête de constance.

Saint-Étienne, un leader solide mais attendu

L’AS Saint-Étienne, leader avec 11 points et meilleure attaque de Ligue 2 (11 buts inscrits), conclura cette 6ᵉ journée en recevant le Stade de Reims samedi soir. Les Verts s’appuient sur une animation offensive déjà bien huilée, avec un duo redoutable composé de Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona, auteurs de deux buts chacun. Augustine Boakye se distingue également avec trois passes décisives et une influence majeure dans les 30 mètres adverses, en témoigne son total de cinq actions décisives (2 buts et 3 passes).

Au milieu, Florian Tardieu domine le championnat dans les passes vers l’avant (283 réussies), preuve de l’importance de la première relance dans le système d’Eirik Horneland. Solides derrière avec seulement trois buts encaissés, les Stéphanois apparaissent armés pour poursuivre leur série d’invincibilité. Mais face à une équipe rémoise classée 6ᵉ, certes défaite à Pau, le leader sera attendu au tournant.