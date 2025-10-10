Toujours en manque de temps de jeu en Ligue 2, Ben Old a retrouvé la sélection néo-zélandaise ce mercredi 9 octobre, pour un match amical face à la Pologne, à 20h45.

Avec seulement 68 minutes jouées avec l’AS Saint-Étienne durant le mois de septembre, Ben Old peine à exister dans la rotation d’Eirik Horneland. Pourtant, son sélectionneur continue de lui accorder sa confiance. Déjà appelé lors du dernier rassemblement pour la double confrontation contre l’Australie, l’ailier néo-zélandais fait partie du groupe retenu pour la tournée européenne d’octobre.

Ben Old affronte la Pologne

Ce mercredi, les All Whites affrontaient la Pologne à Varsovie. C’était une rencontre de prestige, face à une équipe classée dans le top 30 FIFA. C’était aussi un test important. Les joueurs néo-zélandais cherchent à élever leur niveau de jeu. Cela est important à l’approche des prochaines échéances continentales.

Ben Old, toujours en quête de rythme après une longue blessure et un retour discret dans le Forez, pouvait espérer gratter du temps de jeu, voire une titularisation. Cela serait comme lors du dernier match contre les Socceroos. À quelques jours d’un second match amical face à la Norvège, ce rassemblement représente une occasion précieuse. Il lui permet de se montrer et de regagner en confiance.

Ben Old ne peut éviter la défaite néo-zélandaise

Remplaçant au coup d'envoi de cet amical, Ben Old assiste à une toute petite première période entre la Pologne et la Nouvelle-Zélande. Les Polonais dominent mais peinent à être précis (11 tirs, deux cadrés) tandis que les Kiwis se montrent peu dangereux (cinq tirs, deux cadrés). À la pause, la Pologne procède à quatre changements et ouvre le score sur une merveille Piotr Zielinski (49').

🚨🌏 | GOAL: WHAT A GOAL FROM PIOTR ZIELINSKI! 🇵🇱Poland 1-0 New Zealand 🇳🇿 pic.twitter.com/KZDRo5UQ1f — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 9, 2025

Entré en jeu à 20 minutes du terme (72'), Ben Old ne peut empêcher la défaite néo-zélandaise. Sans conséquence pour le pays de l'autre bout du monde. Prochaine échéance pour le joueur stéphanois, un déplacement chez la Norvège d'Erling Haaland (14 octobre, 14 h).