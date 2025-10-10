Soixante-neuf matchs en Verts, et buteur à Gerland en 2009, le belge Kévin Mirallas pourrait retrouver la France… Mais cette fois sur le banc d'un club de Ligue 1. Le transfert devrait bientôt être officialisé.

Parti du Forez en 2010 pour tenter l’aventure à l’Olympiakos, en Grèce, Kévin Mirallas a connu une riche carrière internationale. Formé au Standard de Liège et révélé à Lille, le Belgo-Espagnol s’est ensuite illustré sous les couleurs d’Everton en Premier League, avant de poursuivre son parcours en Belgique, en Turquie, au Portugal et à Chypre.

Pourtant, quinze ans après son départ, le lien avec l’AS Saint-Étienne reste intact. " Je garde de très bons souvenirs de mon passage à l’ASSE, a confié l’ancien ailier au micro de Poteaux Carrés. J’ai beaucoup appris durant mes deux saisons en Vert. Elles m’ont permis de franchir un cap et d’atteindre le plus haut niveau. Je ne regretterai jamais ce passage-là. "

L'ancien joueur de l'ASSE s'engage à l'AS Monaco ?

Récemment limogé par l’AS Monaco en raison des mauvais résultats en championnat, Adi Hütter va laisser sa place sur le banc monégasque. Pour le remplacer, le club de la Principauté s’apprête à miser sur Sébastien Pocognoli, actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise.

Un choix surprenant au vu du timing, alors que le technicien belge avait encore récemment affirmé son intention de rester une saison de plus avec l’USG. Il venait notamment de découvrir la Ligue des champions avec le club bruxellois. Mais finalement, il rejoindra Monaco accompagné de son adjoint désigné, Kévin Mirallas.

Le duo aura pour mission de relancer une équipe monégasque en perte de vitesse.