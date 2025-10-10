Dans un entretien accordé à La DH Les Sports+, Lucas Stassin a évoqué sans détour les convoitises dont il a fait l’objet ces dernières semaines. L’attaquant belge, actuellement en réussite avec l’AS Saint-Étienne, ne ferme pas la porte à un départ lors du mercato hivernal. Mais du côté des dirigeants stéphanois, la position est claire : pas question de laisser filer l’un des joyaux de la maison verte.

Titulaire indiscutable sous les ordres d’Eirik Horneland, Lucas Stassin vit un début de saison aussi plein que prometteur. Avec 4 buts inscrits depuis le début de la saison de Ligue 2, l’avant-centre belge s’est imposé comme une arme offensive majeure de l’ASSE. Son sens du but, sa disponibilité dans le jeu et son volume d’efforts ont conquis les supporters du Chaudron, déjà sous le charme depuis son inoubliable doublé face à l’Olympique Lyonnais la saison passée.

“Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés… Mais les négociations n’ont pas abouti, l’ASSE a refusé toutes les offres”, a confié Stassin à nos confrères belges. L’attaquant, âgé de 20 ans, confirme avoir suscité des intérêts concrets, notamment du Paris FC, ainsi que de clubs turcs et saoudiens. Mais les dirigeants stéphanois ont été intraitables : aucune discussion ne pouvait aboutir.

L’ASSE a fermé la porte pour Stassin, et assume

Ivan Gazidis, président du club, et Huss Fahmy ont rapidement tranché : Stassin n’est pas à vendre. L’ASSE, candidate déclarée à la montée en Ligue 1, ne souhaite pas fragiliser un collectif encore en construction. La stratégie est claire : consolider les fondations sportives et économiques du club avant d’envisager des ventes.

“Les dirigeants voulaient me garder. Ils ont des ambitions de montée très rapides et demandaient un très gros montant”, a reconnu Stassin. Le message est limpide : pour Saint-Étienne, Lucas Stassin fait partie du projet à long terme, celui qui doit ramener le club dans l’élite et, à moyen terme, le repositionner sur la scène européenne.

Un mental d’acier malgré la frustration

S’il avoue avoir connu une période difficile après la fermeture du mercato, Stassin assure avoir tourné la page. “J’ai eu la trêve pour digérer tout ça. Quand je suis revenu, je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis à fond avec l’ASSE et je pense que cela s’est vu lors de mes matchs.”

Son état d’esprit force le respect dans un football où certains jeunes talents s’égarent parfois sous le poids des sollicitations. Horneland, de son côté, salue un joueur “travailleur, lucide et en progression constante”. À seulement 20 ans, Stassin impressionne par sa maturité et son professionnalisme. Il sait que sa réussite à Saint-Étienne peut être un tremplin vers plus haut, mais sans brûler les étapes.

Un avenir ouvert… mais sous contrôle

“Je ne ferme aucune porte pour janvier,” glisse-t-il, lucide. “Si un transfert peut m’aider à progresser, je l’étudierai. Mais mon objectif reste de réussir une grande saison ici.”

Pour autant, rien n’indique que l’ASSE serait disposée à changer de position cet hiver. Les Verts, plus que jamais candidats à la montée, savent qu’ils tiennent là un atout offensif rare à ce niveau. Stassin, lui, enchaîne les performances et incarne cette génération ambitieuse voulue par Gazidis et Horneland.

Car l’ASSE ne cache plus ses ambitions : retrouver la Ligue 1 dès 2026, s’y installer durablement, et, à moyen terme, retrouver la scène européenne. Stassin est au cœur de cette reconstruction, comme un talent catalyseur, un symbole du renouveau. “Même si c’est en Ligue 2, marquer des buts et être décisif reste important pour la confiance d’un attaquant. Je veux progresser, ici ou ailleurs, mais toujours en gardant l’objectif de grandir.”

Stassin : Un chouchou du Chaudron au destin prometteur

Arrivé de Westerlo à l’été 2024, Stassin a rapidement conquis Geoffroy-Guichard. Son engagement, son sens du but et son respect du maillot ont fait de lui l’un des chouchous du public stéphanois. Avec déjà 16 buts inscrits en Vert, il est déjà beaucoup plus qu'un espoir pour le club.

Comme il le dit lui-même, la Ligue 2 n’est “pas un frein, mais un tremplin”, les Verts pourraient bien en profiter encore un peu avant de le voir s’envoler vers un plus grand horizon. En attendant, Lucas Stassin possède un contrat qui court jusqu'à 2029. De quoi garder la main sur un dossier brûlant pour le board stéphanois. Dans cette optique, la montée en Ligue 1 pourrait être déterminante...