Le staff de l'ASSE va devoir revoir ses plans pour la préparation estivale. Alors que les Verts s'apprêtent à retrouver le chemin de l'entraînement à l'Étrat pour lancer une saison capitale, un sérieux contretemps vient bousculer le calendrier de l'équipe. L'un des éléments du groupe professionnel va en effet manquer à l'appel pour la reprise, et son absence va se prolonger. Un coup dur pour le staff technique stéphanois qui espérait s'appuyer sur l'ensemble de ses forces vives dès les premières séances de juillet.

Si ce joueur manque à l'appel dans le Forez, c'est pour une excellente raison personnelle, mais un vrai casse-tête pour son club. Augustine Boakye est en effet pleinement engagé avec la sélection du Ghana, qui vient de s'offrir une qualification historique pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

Malgré un parcours sinueux, les Black Stars ont décroché leur billet en terminant parmi les meilleurs troisièmes de leur groupe. Après une défaite frustrante contre la Croatie (2-1), la sélection africaine avait su faire le dos rond face à l'Angleterre (0-0) après s'être offert trois points précieux en ouverture contre le Panama (1-0).

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Coupe du Monde : Boakye patiente mais avance !

Cette qualification prolonge l'aventure internationale du milieu de terrain stéphanois. Les hommes de Carlos Queiroz s'apprêtent désormais à défier la Colombie ce samedi 4 juillet à 3h30 (heure française). Un choc au bout de la nuit qui viendra clore les seizièmes de finale du tournoi et qui retient toute l'attention des supporters des Verts.

Une préparation estivale largement tronquée

Pour l'ASSE, la suite de la compétition s'accompagne d'une certitude : le joueur va rater les étapes clés de l'été. Même si le joueur stéphanois n'a pas encore disputé la moindre minute sous les ordres de Carlos Queiroz durant ce tournoi, il devra obligatoirement couper après l'événement.

Une fois le parcours du Ghana officiellement terminé, l'international bénéficiera de vacances légitimes pour souffler après une saison particulièrement éprouvante. Dans le meilleur des cas (une élimination ce samedi face aux Colombiens), le joueur ne devrait pas pointer le bout de son nez à Saint-Étienne avant la fin du mois de juillet. Si le Ghana poursuit son épopée, ce retour sera encore plus tardif.

Par conséquent, il va manquer une immense partie de la préparation physique, ainsi que les premiers matchs amicaux de l'ASSE cet été. Il verra alors sa préparation ajustée pour revenir en forme pour reprendre le championnat. Un contretemps de taille pour la gestion de l'effectif à l'aube de cette nouvelle saison.