Lors de la conference de presse de présentation du nouvel entraîneur de l'ASSE Ian Cathro, Huss Fahmy s'est exprimé sur la stratégie de recrutement, sur leur rencontre avec Ian Cathro et y a répondu avec franchise.

Que retenez-vous de l'échec de l'an passé et qu'est-ce qui va changer cette saison à l'ASSE ? Pourquoi, cette fois, ça va marcher ? "Dans la vie, on n'a jamais aucune garantie. Tout ce qu'on peut faire après un tel moment, c'est se pencher sur la saison passée et s'adapter. L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Ian et son staff, c'est que nous croyons fermement en sa connaissance du jeu, en sa capacité d'adaptation et en ses qualités humaines, qui permettront à tout le monde d'avancer dans la même direction.

Nous avons déjà entamé une grande transition depuis notre arrivée. Le club commence aujourd'hui à trouver ses repères. Le bâtiment de l'équipe première est, pour ainsi dire, bientôt terminé. Un an s'est écoulé et, aujourd'hui, les membres du staff et les joueurs travaillent de manière beaucoup plus rapprochée grâce aux changements qui ont été réalisés à l'Étrat.

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Durant la saison dernière, nous avons mené plusieurs expériences. Nous n'avons pas toujours réussi, mais aujourd'hui, l'envie de prendre notre revanche est bien présente. La même détermination à redonner de la fierté à cette ville et à ce club est encore plus forte après le revers que nous avons subi en fin de saison dernière.

"L'envie de prendre notre revanche est bien présente" (Huss Fahmy - ASSE)

Nous sommes fermement déterminés, très déterminés, à travailler et à avancer tous ensemble dans la même direction. Nous savons que ce sera difficile. Nous ne sous-estimons pas la tâche qui nous attend. Mais toutes les personnes de notre organisation, le staff comme les joueurs, sont pleinement déterminées à atteindre cet objectif collectif, et c'est ce qui fera la différence.

Évidemment, nous n'avons aucune garantie pour l'avenir. Mais nous avons analysé nos dernières décisions et, aujourd'hui, nous apportons des changements et des adaptations. Nous voulons installer ce calme et cette sérénité qui nous permettront de franchir les différentes étapes du chemin dont Ian parlait. Et nous allons vraiment avancer un pas après l'autre, une étape après l'autre."

Est-ce que, dans la méthode, malgré les résultats de l'ASSE de la saison dernière, rien ne change ? Et, par exemple, dans le recrutement, dans les profils ciblés, est-ce que ce sera toujours la même chose ou allez-vous adapter un peu votre stratégie ? "À votre question, je vais répondre oui… et non.

Ce qui est certain, c'est que nous allons chercher des profils auxquels nous croyons fermement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Nous n'avons pas de prérequis dans notre manière d'aborder le recrutement, que ce soit pour les joueurs ou pour les membres du staff. Il n'y a pas de catégorie d'âge, pas de nationalité, pas de niveau d'expérience gravé dans le marbre, parce que nous construisons une équipe. Et cette équipe doit s'adapter à des attentes tactiques, aux exigences de la compétition et à toute la saison qui nous attend.

"Nous n'abordons pas le marché ou le recrutement avec des prérequis."

Ce que je peux vous dire, c'est que les méthodes que nous avons adoptées, et que nous continuerons d'adopter, resteront les mêmes. En revanche, nous serons en permanence dans une logique d'adaptation par rapport à nos objectifs. C'est quelque chose qui se produit constamment. Nous n'abordons pas le marché ou le recrutement avec des prérequis. Nous croyons dans les processus que nous avons mis en place, nous croyons dans les personnes qui composent nos équipes. Nous serons donc toujours dans une démarche d'adaptation. Il n'y a pas de cadre rigide, et c'est précisément cette philosophie que nous appliquons au recrutement des joueurs comme des membres du staff."

Est-ce que vous et Ian Cathro vous connaissiez avant les négociations ?"Oui, nous nous connaissons déjà depuis plusieurs mois. Lorsque nous prenons ce type de décision, il est très important pour nous de discuter de tous les aspects qui peuvent entrer en ligne de compte. Cela demande une connaissance approfondie des personnes qui se trouvent de part et d'autre de cet accord.

Ces discussions portent sur les aspects techniques, tactiques, sur la philosophie de jeu, mais aussi sur le plan humain. Nous avons vraiment pris le temps de faire connaissance parce que nous allons devoir faire face ensemble à des attentes, à une culture et à un défi qu'il faudra relever collectivement. Oui, nous avons eu la chance et le temps d'apprendre à nous connaître au cours de ces derniers mois.

"Ce sera un long parcours et il est essentiel que nous le fassions ensemble. Cela exige que nous apprenions tous à nous connaître le mieux possible." (Conference de presse de présentation de Ian Cathro à l'ASSE)

Et sachez que ces échanges ne concernent pas seulement Ian et moi. C'est également le cas pour David, Brian et Eliaquim, qui ont eu l'occasion de connaître, ou de mieux connaître, Loïc, par exemple, ainsi que les autres membres du staff.

L'objectif est de composer un véritable groupe, un véritable collectif, parce que nous allons emprunter ensemble le même chemin. Ce sera un long parcours et il est essentiel que nous le fassions ensemble. Cela exige que nous apprenions tous à nous connaître le mieux possible."